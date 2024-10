„Fake news”. Kremlinul neagă informațiile privind presupusul acord negociat în secret de Rusia și Ucraina

Kremlinul a respins miercuri informațiile recente publicate de The Financial Times (FT), potrivit cărora oficialii ruși și ucraineni discută despre o posibilă întrerupere a atacurilor asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți, scriu Reuters, The Moscow Times și TASS.

„Există o mulțime de «fake news» (știri false, n.r.) în zilele noastre, iar acestea nu au nimic de-a face cu realitatea”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în fața presei, atunci când i s-a cerut să comenteze dezvăluirea.

„Chiar și cele mai reputate publicații nu se feresc de acest lucru”, a adăugat reprezentantul președinției ruse.

Întrebat dacă se referă în mod specific la articolul din Financial Times, Peskov a insistat cu declarația făcută anterior.

FT a relatat marți că Ucraina și Rusia sunt în discuții cu privire la oprirea loviturilor asupra facilităților energetice.

Discuțiile, mediate de Qatar, marchează o reluare a eforturilor anterioare pentru dezescaladarea conflictului, care au fost abandonate după ce Kievul și-a lansat incursiunea militară în regiunea Kursk, potrivit surselor citate de publicația americană.

Cu toate acestea, un fost oficial de rang înalt de la Kremlin a precizat pentru FT că este puțin probabil ca președintele Vladimir Putin să fie de acord cu vreun acord atât timp cât trupele ucrainene „calcă pământul în Kursk”.

Însă, potrivit unui oficial ucrainean anonim, în ultimele săptămâni, agențiile de informații ruse și ucrainene ar fi ajuns la o înțelegere pentru a reduce frecvența atacurilor asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți.

În această vară, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că atacurile rusești au distrus jumătate din capacitatea de producție de energie electrică a Ucrainei, începând de iarna trecută.

Zelenski a declarat luna aceasta că un acord pentru protejarea instalaţiilor energetice ar putea semnala disponibilitatea Rusiei de a se angaja în negocieri de pace mai ample.

„Noi nu le atacăm infrastructura energetică, iar ei nu o atacă pe a noastră. Ar putea duce acest lucru la încheierea fazei fierbinţi a războiului? Cred că da”, a spus Zelenski săptămâna trecută, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliştii.

Urmăriți cele mai recente evoluții ale războiului din Ucraina LIVETEXT pe HotNews.ro