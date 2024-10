LIVE Război în Ucraina, ziua 980: Rușii au atacat din nou Kievul / Negocieri neașteptate între Moscova și Kiev

Rusia continuă să atace capitala Ucrainei. Potrivit forțelor aeriene de la Kiev, forțele ruse au lansat zeci de drone în timpul nopții. Alerta de raid aerian a răsunat în aproape toată jumătatea de est a țării. Mai mult persoane au fost rănite după ce vehicule aeriene fără pilot au lovit clădiri rezidențiale și o grădiniță din Kiev.

Evenimentele de miercuri, ziua 980 a războiului din Ucraina, LIVE:

19:18

Moscova acuză Londra că se foloseşte de coridorul pentru cereale din Marea Neagră pentru a aproviziona Ucraina cu arme

Rusia a acuzat miercuri Marea Britanie că foloseşte coridorul pentru transportul cerealelor din Marea Neagră pentru a livra arme Ucrainei, negând acuzaţiile Londrei că atacurile ruseşti asupra porturilor ucrainene au întrerupt aprovizionarea crucială cu cereale pentru alte ţări, scrie Reuters.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat săptămâna trecută că o creştere a atacurilor ruseşti asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră întârzie trimiterea de ajutoare vitale către palestinieni şi opreşte livrarea de cereale cruciale către sudul global.

Organizaţia Naţiunilor Unite a afirmat săptămâna trecută că începând cu 1 septembrie, atacurile Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră au avariat şase nave civile, precum şi infrastructura pentru cereale, ONU considerând intensificarea atacurilor „îngrijorătoare”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat miercuri că acuzaţiile lui Starmer potrivit cărora Moscova aduce prejudicii securităţii alimentare globale prin astfel de atacuri sunt departe de adevăr. „O astfel de indignare nefondată, dar vocală din partea Londrei confirmă încă o dată exact contrariul: implicarea directă a Regatului Unit în furnizarea de arme regimului de la Kiev folosind coridorul maritim din Marea Neagră”, a declarat ea în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit News.ro.

Zaharova a invocat ceea ce susţine că ar fi dovezi video recente privind portul Iujnîi, în regiunea ucraineană Odesa, şi presupuse livrări de arme, publicate de Ministerul rus al Apărării.

Ucraina a creat un coridor propriu de transport maritim în Marea Neagră după ce, anul trecut, Rusia a ieşit din acordul pentru exportul de cereale pe Marea Neagră, mediat de ONU şi Turcia, care asigura trecerea în siguranţă a navelor de cereale. Coridorul ucrainean trece prin apropierea apelor teritoriale ale României.

18:53

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat de înţeles, într-un mesaj video publicat miercuri, că a cerut Statelor Unite în „planul de victorie” în războiul cu Rusia să furnizeze Ucrainei rachete cu rază lungă de acţiune Tomahawk, după o informaţie în acest sens scursă în presă, informează Reuters.

18:17

Comisia Europeană a lăudat miercuri în raportul său anual privind extinderea UE eforturile Republicii Moldova şi Ucrainei de a implementa reforme într-un context dificil, anunţând totodată că nu va recomanda deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Georgia atât timp cât această ţară nu schimbă direcţia politică, informează Reuters.

Comisia a estimat în raport că Ucraina şi Republica Moldova, care au lansat negocierile de aderare la UE la începutul acestui an, au făcut progrese, dar încă trebuie să depună mai multe eforturi.

„În ciuda progreselor înregistrate în reformele fundamentale, sunt necesare eforturi suplimentare”, a indicat Comisia Europeană, referindu-se la Ucraina, potrivit Agerpres. Cât despre Republica Moldova, executivul comunitar a apreciat că sunt necesare eforturi suplimentare pentru implementarea unui plan de „de-oligarhizare”.

Comisia Europeană „aşteaptă cu nerăbdare deschiderea negocierilor pe capitole, începând cu cele de bază, cât mai curând posibil în 2025” cu ambele ţări, dacă sunt îndeplinite condiţiile, mai scrie în raport.

16:45

Kremlinul a respins miercuri informațiile recente publicate de The Financial Times (FT), potrivit cărora oficialii ruși și ucraineni discută despre o posibilă întrerupere a atacurilor asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți, scriu Reuters, The Moscow Times și TASS.

16:22

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Occidentul ar trebui să admită că Rusia a „câștigat” în Georgia și că este pe cale să facă același lucru în Moldova, cu excepția cazului în care Occidentul nu trece peste retorica de a nu depăși liniile roșii impuse de Moscova, relatează Reuters.

14:34

Germania a discutat cu China concluziile NATO și ale Statelor Unite potrivit cărora soldați nord-coreeni se află în Rusia, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Berlin, informează Reuters.



„Puteți presupune că am discutat problema cu partea chineză”, a declarat purtătorul de cuvânt.

13:14

Rusia, țară care a emis, printre altele, un mandat de arestare pe numele lui Mircea Barbu, corespondentul de război al HotNews care a transmis din regiunea Kursk, acuză Statele Unite de modul în care a tratat jurnaliști ruși, pe care nu a vrut să îi lase să intre pe teritoriul său.

12:40

Emisiunea celui mai zelos propagandist rus, Vladimir Soloviov, este urmărită de tot mai puține persoane, arată datele companiei de cercetare Mediascope, potrivit publicației independente The Moscow Times.

11:50

Forțele ruse au preluat controlul asupra așezării Kruhliakivka din regiunea Harkov din estul Ucrainei, a anunțat miercuri Ministerul rus al Apărării, citat de agenția de presă RIA, scrie Reuters.

11:47

Generalul (r) Virgil Bălăceanu, care a reprezentat România la comandamentul NATO de la Bruxelles, critică întârzierea cu care a fost pus în transparență decizională proiectul privind modul de doborâre a dronelor intrate ilegal în spaţiul aerian românesc, dar şi lipsa, din proiect, a unor prevederi referitoare la dronele în derivă, care zboară necontrolat şi riscă să cadă într-o zonă populată.

10:17

Rusia este acuzată de aplicarea „sistematică” a torturii împotriva criticilor regimului şi soldaţilor ucraineni inamici într-un raport publicat miercuri de către o expertă a ONU pentru drepturile omului, transmit DPA și Agerpres.

09:01

Coreea de Sud intenționează să trimită o echipă în Ucraina pentru a monitoriza și analiza desfășurarea de trupe nord-coreene de către Rusia, a declarat miercuri un oficial de la Seul, transmite Reuters.

Oficialul, care a informat reporterii sub rezerva anonimatului, a declarat că Seulul și aliații săi estimează că cel puțin 11 000 de soldați nord-coreeni au fost mutați în Rusia, dintre care mai mult de 3 000 sunt acum desfășurați în apropierea liniilor frontului din Ucraina.

08:47

Nouă persoane au fost rănite, mai multe apartamente au fost incendiate și o grădiniță a fost avariată în cel de-al 19-lea atac al Rusiei asupra capitalei ucrainene din această lună, au declarat miercuri oficialii de la Kiev, informează Reuters.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat 62 de drone peste noapte, dar unitățile de apărare aeriană au distrus 33 dintre acestea deasupra Kievului și a altor regiuni, deși 25 au fost date dispărute.

„Nouăsprezece atacuri aeriene asupra Kievului în octombrie!” a declarat Serhiy Popko, șeful administrației militare din Kiev, pe Telegram. „Peste noapte, dronele rusești au survolat din nou capitala”.

Resturile căzute de la o dronă distrusă au declanșat un incendiu într-o clădire de apartamente cu mai multe etaje din districtul vestic Solomianskyi din Kiev și au rănit cel puțin nouă persoane, inclusiv o fetiță de 11 ani, a declarat primarul Vitali Klitschko pe Telegram.

„Toți au fost tratați de medici la fața locului”, a spus Klitschko.

19 persoane au fost evacuate din clădire, a declarat administrația militară a orașului, care a postat, de asemenea, fotografii ale unei clădiri cu ferestrele aruncate în aer și fațada deteriorată, pe care a descris-o ca fiind o grădiniță în Solomianskyi.

Martorii Reuters prezenți la fața locului au văzut pompieri încercând să stingă flăcările la apartamentele dintr-o clădire de apartamente cu mai multe ferestre sparte.

Alerte de raid aerian au sunat în Kiev, în regiunea înconjurătoare și în aproape toată jumătatea de est a Ucrainei timp de mai mult de două ore în timpul nopții.

07:28

Kievul și Moscova sunt în discuţii preliminare pentru oprirea loviturilor reciproce asupra infrastructurii energetice potrivit Financial Times (FT), care citează persoane familiarizate cu această chestiune.

Sinteza celor mai recente evenimente:

