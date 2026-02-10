Fashion Days tocmai a introdus o taxă nouă pentru clienții din România

Retailerul de modă online Fashion Days a introdus recent un comision în valoare de 3,99 de lei la fiecare comandă ce include produse vândute direct de companie, anunță Economica.net.

Potrivit sursei citate, comisionul este valabil inclusiv pentru cei ce s-au înscris în programul de fidelitate Genius, însă nu se aplică celor care achiziționează produse vândute de partenerii Fashion Days din marketplace.

„Această sumă ne ajută la susținerea calității platformei și la îmbunătățirea serviciului nostru, precum dezvoltarea tehnologiei sau a infrastructurii care asigură funcționarea optimă”, potrivit unui anunț al companiei, citat de Economica.

O taxă similară a fost introdusă anul trecut de site-ul Freshful.