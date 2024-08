Filmele de comedie populare au dispărut din cauza fricii că vei fi concediat, spune un actor celebru

Producătorii și șefii de la Hollywood au ajuns să fie mult prea precauți în ceea ce privește filmele de comedie din cauza temerilor că ar putea fi concediați dacă lungmetrajele pășesc pe tărâm necunoscut, afirmă Vince Vaughn, un actor cunoscut pentru rolurile sale din filme ale acestui gen.

Vaughn, cunoscut pentru filme de comedie ca Swingers, Old School, Dodgeball, Wedding Crashers și multe altele, a vorbit despre acest subiect într-un interviu acordat recent podcastului Hot Ones. Actorul în vârstă de 54 de ani s-a referit la un anumit gen de filme de comedie, cele destinate unui public preponderent adult.

În Statele Unite ele sunt cunoscute drept filme cu „Rating R”, categorie în care intră lungmetrajele la care minorii cu vârsta sub 17 ani pot intra doar dacă sunt însoțiți de un părinte sau un alt adult. În această categorie intră unele dintre cele mai cunoscute comedii ale anilor ’90 și 2000, ca de exemplu American Pie, There’s Something About Mary, The 40-Year-Old Virgin, Jump Street sau The Hangover.

„Ei pur și simplu se gândesc exagerat la asta”, a declarat Vaugh cu privire la mentalitatea Hollywood vizavi de povestea filmelor de comedie prin care s-a făcut și el cunoscut. „E ceva de genul, e nebunesc, primești aceste reguli ca de exemplu, dacă ați făcut geometrie și ați spus că 87 de grade este un unghi drept, atunci toate răspunsurile sunt date peste cap, în loc să fi folosit 90 de grade”.

Actorul spune că Hollywood mai vrea să facă doar filme „sigure”

Vaughn spune că, din acest motiv, decidenții de la Hollywood au ajuns să se bazeze doar pe filme care au deja în spate o franciză cunoscută, indiferent că ea este din zona benzilor desenate (ca de exemplu noul Deadpool & Wolverine), a jocurilor video (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) sau a unor serii de romane populare (cum ar fi cele ale lui George R.R. Martin sau J.K. Rowling).

„Oamenii aflați la conducere nu vor să fie concediați mai mult decât caută să facă ceva grozav, așa că într-un fel ei vor să urmeze un set de reguli care sunt oarecum înscrise în piatră, dar care în mod real nu rezonează”, susține actorul american.

„Dar atât timp cât ei le urmează, ei nu își vor pierde slujba fiindcă pot spune ‘Păi uite, am făcut un joc bazat pe boardgame-ul Pay Day, deci chiar dacă filmul nu a mers, nu poți renunța la mine, nu?’”, parafrazează Vaughn mentalitatea pe care el o vede la Hollywood. Pay Day este un joc de societate, care a fost extrem de popular în SUA cu ani în urmă, asemănător cu Monopoly.

„Oamenii vor să râdă, oamenii vor să se uite la lucruri care par puțin, știți, periculoase sau care forțează nota”, a insistat el, adăugând că crede totuși că acest fel de filme își vor face revenirea la Hollywood.

Filmele de comedie „responsabile” te fac să mergi la somn, consideră Vaughn

Într-un interviu separat acordat revistei Variety, actorul american a relatat că lucrurile stăteau diferit la Hollywood în perioada în care el a jucat în unele dintre cele mai cunoscute filme ale sale.

„Îmi amintesc când am început filmările la Wedding Crashers, mizam pe un super [Rating M] și făceam lucruri care erau distractive fiindcă aproape că noi făceam un film care era pentru noi, să fie amuzant și fără ‘părinți’ în jur”, a povestit Vince Vaughn.

„După cum a zis Kurt Vonnegut: ‘Dacă deschizi o fereastră și încerci să mulțumești pe toată lumea, vei face pneumonie’”, a continuat el, parafrazând puțin trunchiat un citat celebru din romancierul american cunoscut pentru scrierile sale satirice și presărate cu umor negru.

„Cred că lucrurile care rezonează sunt mereu cele care sunt cel puțin percepute ca fiind autentice operei. Ele nu încearcă să codeze lucrurile într-o manieră ce se simte responsabilă (…) o comedie responsabilă e percepută ca mersul la culcarea de amiază”, a adăugat Vaughn.

Site-ul specializat pe cinema World of Reel compară comentariile sale cu unele făcute în ultima perioadă de Jennifer Lawrence și Jerry Seinfeld, alți doi cunoscuți actori de comedie.

Lawrence a declarat într-un interviu acordat în vara anului trecut că Hollywood nu mai face comedii cu Rating R din cauza sensibilităților culturale din ziua de azi, care fac ca orice lucru să fie considerat jignitor de o anumită categorie de persoane.

„E cu adevărat greu să faci o comedie în care nu jignești oameni”, a punctat ea.

Mai recent, Jerry Seinfeld a învinuit „extrema stângă” și „porcăriile corecte politic” pentru distrugerea comediei ca gen, considerând în schimb că un refugiu e reprezentat de stand-up comedy.