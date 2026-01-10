Sari direct la conținut
Fonduri UE 2026: Max. 1 milion EUR/proiect pentru fermierii din România. Ghidul consultativ  DR 17-producție de hamei și struguri

Bancnote euro. Foto: Richard Lewisohn / ImageSource / Profimedia

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat, vineri, în consultare publică, proiectul de ghid al solicitantului pentru schema de fonduri europene DR 17, prin care fermierii din România vor putea obține finanțări de până la 1 milion EUR pe proiect, pentru investiții în producția de hamei și/sau struguri de masă. 

