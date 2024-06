FOTO Cum arată casa pe care Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones cer aproape triplu față de cât au plătit pentru ea

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones au decis să își vândă locuința după ce au rămas singuri acasă și cer un preț pe măsură pentru casa aflată pe o moșie impresionantă, relatează revista People.

Douglas, în vârstă de 79 de ani, și Zeta-Jones, 54 de ani, și-au scos la vânzare casa aflată pe un teren de aproape 5 hectare pentru 12 milioane de dolari.

Zeta-Jones, care a făcut furori recent în Wednesday, primul serial original al Netflix filmat în România, a cumpărat în 2019 proprietatea aflată în Irvington, o suburbie afluentă din statul New York, pentru 4,5 milioane de dolari.

„Când am cumpărat căminul nostru din Irvington am știut că familia noastră va împărtăși multe momente fericite aici, și am făcut-o!”, a a spus în comentarii făcute pentru The Wall Street Journal.

„Pare momentul potrivit să vindem, acum că fiul și fiica noastră au părăsit cuibul”, a explicat Zeta-Jones, actriță care a câștigat Premiul Oscar pentru interpretarea sa din filmul Chicago apărut în 2002.

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones spun că își vând casa fiindcă vor să petreacă mai mult timp în străinătate

Douglas și Zeta-Jones, care s-au căsătorit în 2020, au împreună doi copii: fiul Dylan, în vârstă de 23 de ani, și Carys, fiica în vârstă de 21 de ani.

„Michael și cu mine intenționăm să petrecem mai mult timp în Bermuda și Europa”, a mai spus acum Zeta-Jones.

În ceea ce privește casa pe care vor să o lase în urmă, aceasta este una în stil colonial clasic, cei doi renovând fiecare cameră a acesteia după ce au cumpărat-o cu 5 ani în urmă.

Locuința cu 4 etaje include o cameră de zi cu un șemineu, un salon cu un bar, un birou cu o bibliotecă de două etaje, o piscină interioară, 12 dormitoare și 8 băi, ajungând la o suprafață totală de aproximativ 1.000 de metri pătrați.

„Proprietarul a făcut o treabă măiastră cu renovarea casei într-o estetică modernă, cool și confortabilă care păstrează grandoarea și integritatea sa originală”, afirmă agenția imobiliară prin care Douglas și Zeta-Jones au scos la vânzare proprietatea.

FOTO: OneKey MLS / Planet / Profimedia Images