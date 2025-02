FOTO „Operațiune specială la periferie”. Rușii au lansat în magazine noul joc „Monopoly” inspirat de războiul din Ucraina

Un nou joc de societate inspirat de războiul purtat de trupele Moscovei împotriva Ucrainei a fost pus în vânzare de către cel mai mare retailer online din Rusia, Wildberries, cu doar câteva săptămâni înainte de se împlini trei ani de la debutul invaziei pe scară largă, scrie joi The Moscow Times.

Jocul, intitulat „Special Operation on the Outskirts” („Operațiune specială la periferie”), pune până la șase jucători în rolul comandanților de batalioane rusești însărcinați să „elibereze” 14 orașe ucrainene și opt situri strategice de sub dominația așa-numiților „naziști”.

„Aceasta este o interpretare modernă unică a jocului Monopoly, care va fi pe placul iubitorilor de strategie și economie”, scrie într-o descriere a jocului.

Pe imaginea cutiei sunt prezentați trei soldați din forțele speciale puternic înarmați, în timp ce tabla de joc este desenată ca un câmp de luptă cu tancuri rusești, elicoptere și explozii puternice.

Creatorii jocului promit jucătorilor „o experiență imersivă”: „Orașele din est (estul Ucrainei, n.r.) îi întâmpină pe eliberatori, în timp ce cele din centru și vest cedează propagandei inamice și fac din eliberarea lor o adevărată provocare”.

Titlul în sine, „Operațiune specială la periferie”, se bazează pe cuvântul Okraina din limba rusă, care înseamnă „periferie”, dar care este și un omofon al cuvântului Ucraina – un truc lingvistic care reflectă refuzului Kremlinului de a numi invazia sa „război”, descriind-o în schimb drept o „operațiune militară specială”.

În plus, jocul este promovat ca un „cadou perfect” pentru Ziua Apărătorilor Patriei, de pe 23 februarie – practic, cu o zi înainte de împlinirea a teri ani de la începutul invaziei pe scară largă declanșate pe 24 februarie 2022.

Noul joc „Monopoly” din Rusia / Sursa foto: www.wildberries.ru

Urmăriți cele mai recente evoluții ale războiului din Ucraina LIVETEXT pe HotNews.ro