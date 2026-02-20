Furtună de reacții după decizia Curții Supreme din SUA privind tarifele lui Trump / SUA ar putea fi obligate să returneze o sumă uriașă. Cum răspunde Trump

Tabele cu tarifele vamale reciproce ale SUA, expuse în sala de presă a Casei Albe din Washington, DC, după anunțul președintelui american Donald J. Trump, 2 aprilie 2025. FOTO: Chris Kleponis - CNP / DPA / Profimedia

Hotărârea Curții Supreme a Statelor Unite de a anula taxele vamale pe care le-a introdus administrația Trump prin intermediul unei legi din 1977, ocolind autoritatea Congresului, a fost salutată de mediul de afaceri, de opoziția democrată și chiar de unele voci republicane, în timp ce partenerii comerciali ai țării au avut mai degrabă atitudini rezervate. Donald Trump, conform deciziei de vineri și declarațiilor în care președintele a criticat-o, poate folosi în continuare tarifele introduse prin alte pârghii și a anunțat, în plus, un „tarif global” suplimentar de 10%, potrivit Reuters, CNN și NBC News.

SUA ar putea fi nevoite să returneze o sumă uriașă: 175 miliarde de dolari

Statele Unite s-ar putea confrunta cu obligaţia de a rambursa peste 175 de miliarde de dolari importatorilor, după decizia de vineri a Curţii Supreme, potrivit unei estimări realizate de Penn-Wharton Budget Model la solicitarea agenţiei Reuters.

Suma ar reprezenta restituiri pentru tarife deja colectate de guvern din momentul în care Trump a introdus unilateral noile taxe, fără aprobarea Congresului. Mai multe companii au deja procese deschise pentru recuperarea sumelor, iar decizia Curţii Supreme nu clarifică dacă statul poate păstra banii încasaţi până acum.

Trump, care a criticat dur majoritatea de șase judecători care s-a pronunțat împotriva tarifelor introduse de actuala administrație a SUA prin International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), a fost întrebat de reporterii prezenți la Casa Albă ce se va întâmpla cu cele 175 de miliarde de dolari colectate până acum din taxele impuse altor țări prin această lege.

În replică, el a susținut că judecătorii Curții Supreme nu au abordat acest aspect în hotărârea de vineri și a sugerat că situația va trebui lămurită în instanță.

„Le ia luni și luni să elaboreze o opinie și nici măcar nu discută acest aspect. Am luate sute de miliarde de dolari, nu milioane, sute de miliarde de dolari, așa că am spus, ei bine, ce se întâmplă cu toți banii pe care i-am luat? Nu a fost discutat. Nu crezi că ar fi pus o frază acolo să spună «păstrează banii» sau «nu păstra banii», nu? Presupun că trebuie aibă loc un proces în următorii doi ani (…). Întrebarea ta este foarte simplă, a fost prima întrebare pe care am pus-o”, a răspuns Trump.

Partenerii comerciali ai SUA așteaptă „clarificări”

Uniunea Europeană, cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, a spus că analizează „cu atenție” hotărârea luată vineri de Curtea Supremă.

„Rămânem în contact strâns cu administrația SUA, în timp ce așteptăm clarificări cu privire la pașii pe care intenționează să îi facă în urma acestei decizii”, a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pe probleme de comerț, potrivit NBC News.

„Companiile de pe ambele maluri ale Atlanticului depind de stabilitate și predictibilitate în relația comercială. De aceea, continuăm să susținem tarife reduse și să lucrăm pentru diminuarea acestora”, a adăugat Gill.

Uniunea Europeană se așteaptă, în linii mari, ca administrația Trump să reintroducă tarifele prin alte mecanisme.

„Am urmărit, într-adevăr, această decizie. Totuși, ne așteptăm ca administrația SUA să utilizeze alte instrumente juridice pentru a reintroduce tarifele”, a declarat un diplomat francez pentru sursa citată.

Guvernul britanic a anunțat că va lua legătura cu administrația Trump pentru a afla cum afectează comerțul cu SUA decizia Curții Supreme.

„Asta este o chestiune pe care trebuie să o stabilească SUA, dar vom continua să sprijinim afacerile din Regatul Unit”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului de la Londra, citat de NBC News.

„Regatul Unit se bucură de cele mai mici tarife reciproce la nivel global și, în orice scenariu, ne așteptăm ca poziția noastră comercială privilegiată cu SUA să continue”, a mai declarat reprezentantul cabinetului laburist.

El a precizat că premierul Keir Starmer „va colabora cu Administrația pentru a înțelege cum va afecta hotărârea tarifele pentru Regatul Unit și restul lumii”.

„O victorie pentru poporul american”, spun democrații. Chiar și unii republicani salută decizia

Liderul minorității democrate din Senatul SUA a descris decizia drept o victorie pentru „consumatorii americani”.

„Am spus încă din prima zi: un președinte nu poate ignora Congresul și nu le poate impune unilateral americanilor taxe vamale”, a declarat Chuck Schumer, citat de The Guardian.

„Acum, Trump ar trebui să pună capăt definitiv acestui război comercial nechibzuit și să ofere în sfârșit familiilor și întreprinderilor mici ajutorul pe care îl merită”, a adăugat democratul.

Katherine Clark, democrată din Camera Reprezentanților, a vorbit la rândul său despre „o victorie pentru poporul american”.

„Tarifele lui Trump sunt o taxă ilegală asupra familiilor muncitoare – majorând costurile la orice, de la alimente, la facturi la utilități”, a spus ea. „Democrații vor continua să lupte pentru a vă face viața mai accesibilă”, a adăugat Clark.

„O decizie de bun simț”

Chiar și unii politicieni din partidul președintelui au salutat decizia de vineri a Curții Supreme. A fost cazul lui Don Bacon, unul dintre cei șase republicani din Camera Reprezentanților care au votat recent pentru anularea tarifelor americane care vizează importurile din Canada.

„Sistemul de verificare și control din Constituție încă funcționează. Articolul 1 conferă Congresului autoritate tarifară. A fost o decizie clară, directă și de bun simț din partea Curții Supreme”, a declarat el într-un comunicat, citat de NBC News.

Bacon, care nu candidează pentru un nou mandat, a spus că în ultimul an insistase asupra aceluiași argument.

„Pe viitor, Congresul ar trebui să își apere autoritățile și să nu se bazeze doar pe Curtea Supremă”, a adăugat congresmenul republican. „Pe lângă preocupările constituționale pe care le aveam cu privire la tarifele vamale generale ale Administrației, nu cred că tarifele vamale reprezintă o politică economică inteligentă”, a mai afirmat Don Bacon.

Creșteri pe piețe după decizia de vineri

Prețurile aurului au crescut cu peste 1% vineri, susținute de date mai slabe decât se anticipa în ceea ce privește Produsul Intern Brut al Statelor Unite, potrivit Reuters.

„Este greu să îl vezi pe președinte luându-și jucăriile și plecând acasă; va încerca să restabilească tarifele folosind alte statute care vor promova instabilitatea”, a declarat Tai Wong, un trader independent de metale.

Incertitudinea pe termen mediu nu va descuraja tendințele aurului, a adăugat Wong.

Aurul, considerat un refugiu atunci când există incertitudine geopolitică și economică, tinde să se descurce bine și când ratele dobânzilor sunt mai mici.

Prețul spot al aurului XAU= a crescut cu 1,5%, ajungând la 5.071,48 dolari pe uncie.

Prețul spot al argintului XAG= s-a majorat 5,8%, ajungând la 82,92 de dolari pe uncie. Prețul spot al platinei XPT= s-a mărit cu 4,5%, ajungând la 2.163,53 dolari, în timp ce paladiul XPD= a crescut cu 4%, la 1.751,70 dolari.

Principalii indici bursieri de pe Wall Street au crescut vineri după decizia Curții Supreme.

Camera de Comerț a SUA a salutat hotărârea Curții, pe care a descris-o drept o „veste bună pentru afaceri și consumatori”.

„Încurajăm administrația să profite de această oportunitate pentru a reseta politica tarifară generală într-un mod care să ducă la o creștere economică mai mare, la creșteri salariale mai mari pentru lucrători și la costuri mai mici pentru familii”, a declarat organizația.