George Clooney sare în apărarea actorilor atacați de un regizor premiat cu Oscar: „Trăim într-o perioadă a cruzimii”

George Clooney alături de regizorul Noah Baumbach pe platourile de filmare pentru „Jay Kelly”, FOTO: Peter Mountain, Netflix / Film Stills / Profimedia

După ce faimosul regizor Quentin Tarantino a stârnit rumoare la Hollywood, atacând recent trei actori cunoscuți din numeroase filme și seriale, George Clooney spune că ar fi onorat să lucreze alături de ei, scrie revista Variety.

„Apropo, Paul Dano și Owen Wilson și Matthew Lillard – aș fi onorat să lucrez cu acești actori. Onorat”, a spus Clooney în timp ce își primea premiul pentru cel mai bun actor pentru noul său film „Jay Kelly” de pe Netflix, la gala AARP Movies for Grownups Awards. AARP este o organizație non-profit americană dedicată problemelor persoanelor de peste 50 de ani.

Clooney a descris „Jay Kelly” ca fiind un film „realizat de oameni care iubesc actorii”. Asta este o parte importantă. Oameni pe care îi cunosc de cea mai mare parte a vieții mele… de fapt, majoritatea sunt actori. Am o mare afinitate [pentru ei] și nu-mi face plăcere să văd oameni fiind cruzi”, a continuat Clooney, care a fost atacat la începutul acestei luni de către președintele american Donald Trump, după ce actorul a obținut cetățenia franceză alături de familia sa.

„Trăim într-o perioadă a cruzimii”, a continuat actorul în vârstă de 64 de ani. „Nu este nevoie să o amplificăm”, a subliniat el.

Comentariile la care a răspuns George Clooney

Tarantino, care a câștigat de două ori Oscarul pentru cel mai bun scenariu original grație lungmetrajelor sale „Pulp Fiction” și „Django Unchained”, a stârnit vâlvă în decembrie din cauza unei serii de afirmații la adresa lui Dano, Wilson și Lillard.

Cineastul în vârstă de 62 de ani l-a numit pe Dano „cel mai slab actor nenorocit din SAG” (n.r. sindicatul actorilor american), a spus că „nu-l suportă” pe Wilson și a declarat că nu-l apreciază pe Lillard.

Stânga: Paul Dano, Owen Wilson și Matthew Lillard, FOTO: Profimedia Images

Tarantino, care n-a mai scos niciun film nou de la „Once Upon a Time in Hollywood” din 2019, a făcut comentariile în cadrul aceluiași podcast în care a dezvăluit lista cu filmele pe care el le consideră cele mai bune din secolul XXI și a acuzat-o de plagiat pe populara scriitoare americană Suzanne Collins, pe ale cărei romane se bazează franciza cinematografică „The Hunger Games” (Jocurile foamei).

Revista Variety amintește că în 2024 regizorul care în ultimii ani a devenit tot mai contondent cu declarațiile sale a lansat o săgeată și în direcția lui Clooney, susținând că actorul veteran nu este o „vedetă” de cinema. Cei doi jucaseră anterior împreună în filmul lui Robert Rodriguez din 1996, „From Dusk Till Dawn”.

Deși este cunoscut ca regizor, Quentin Tarantino a jucat alături de George Clooney în filmul „From Dusk Till Dawn” din 1996, FOTO: All Film Archive-Los Hooligans Productions / Mary Evans Picture Library / Profimedia

„A trecut mult timp de când cred că George Clooney a atras pe oricine în public [într-o sală de cinema]. Când a fost ultima oară când a avut un hit mileniul acesta?”, a întrebat retoric Quentin Tarantino într-un interviu acordat atunci site-ului Deadline.

Într-un interviu propriu acordat ulterior revistei GQ, Clooney a relatat că reacția sa a fost: „De mileniul acesta? Păi într-un fel asta e întreaga mea de carieră nenorocită”. „Deci acum sunt ceva de genul, în regulă tipule, du-te naibii (‘f**ck off’, în original – n.r.). Nu mă deranjează să vorbesc urât despre el. El a vorbit urât despre mine”, a mai spus George Clooney.