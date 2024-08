George Clooney, reglare de conturi cu un regizor celebru: „Nu mă deranjează să vorbesc urât despre el”

Deși este cunoscut ca regizor, Quentin Tarantino a jucat alături de George Clooney în filmul „From Dusk Till Dawn” din 1996, FOTO: All Film Archive-Los Hooligans Productions / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Actorul american George Clooney a lansat un atac neobișnuit prin duritatea sa la adresa unui alt nume mare de la Hollywood, regizorul Quentin Tarantino, căruia i-a transmis să se ducă naibii, relatează IndieWire.

Clooney a făcut comentariile într-un interviu acordat ediției britanice a revistei GQ alături de Brad Pitt înainte de premiera Wolfs, un film de acțiune în care cei doi au jucat împreună. Filmul va avea premiera internațională pe 1 septembrie la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, după care va fi lansat în streaming pe AppleTV+ în data de 20 septembrie.

Clooney s-a declarat „puțin iritat” de Tarantino din cauza unor comentarii făcute recent de acesta cu privire la succesul filmelor sale și a amintit că a jucat alături de el într-un lungmetraj din 1996.

„Ascultați, eu am făcut un film cu Quentin. El l-a jucat pe fratele meu [în From Dusk Till Dawn]. A fost OK în el”, a spus actorul în vârstă de 63 de ani cu privire la talentul actoricesc al celebrului regizor. Când Pitt a protestat, sugerând că Tarantino a avut o scenă excepțională în filmul respectiv, Clooney a explicat că nu este prea entuziasmat să îl complimenteze pe acesta.

„Quentin a spus niște lucruri urâte despre mine recent, așa că sunt puțin iritat de el. A făcut ceva interviu în care a numit staruri de film și vorbea despre tine (n.r. Brad Pitt) și altcineva și apoi tipul ăsta îl întreabă: ‘Și cum rămâne cu George?’. La care el zice: ‘El nu e star de film’. Și apoi a spus la propriu ceva de genul: ‘Numește-mi un film [bun în care Clooney a jucat] mileniul acesta’”, a povestit actorul american.

Comentariile lui Quentin Tarantino care l-au „iritat” pe George Clooney

După cum relatează Deadline, Clooney s-a referit foarte probabil la un interviu acordat de regizorul în vârstă de 61 de ani acestui site de știri de la Hollywood în luna iulie a anului trecut.

„A trecut mult timp de când cred că George Clooney a atras pe oricine în public [într-o sală de cinema]. Când a fost ultima oară când a avut un hit mileniul acesta?”, a întrebat retoric Quentin Tarantino.

Clooney a relatat în noul interviu pentru revista GQ, acordat la mai bine de un an de la acele comentarii ale regizorului, că reacția sa a fost: „De mileniul acesta? Păi într-un fel asta e întreaga mea de carieră nenorocită”.

„Deci acum sunt ceva de genul, în regulă tipule, du-te naibii (‘f**ck off’, în original – n.r.). Nu mă deranjează să vorbesc urât despre el. El a vorbit urât despre mine”, a transmis Clooney.