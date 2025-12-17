Georgienii nu mai pot vota decât pe teritoriul țării. „Se va reduce influența forțelor externe”

Cetățenii Georgiei își vor putea exercita dreptul la vot doar pe teritoriul țării, conform amendamentelor aduse Codului Electoral și aprobate miercuri în Parlamentul de la Tbilisi cu 79 de voturi pentru și 11 împotrivă, informează EFE, potrivit Agerpres.

Conform președintelui Parlamentului georgian, Șalva Papuașvili, aceste schimbări „vor reduce influența forțelor externe” asupra proceselor electorale din țară și vor permite georgienilor să facă o alegere „mai adecvată și informată”.

De asemenea, el a afirmat că „modelul respectă standardele internaționale” și este „așa cum votează Irlanda, Malta, Armenia și Israelul”.

Interdicția se va aplica pentru prima dată în timpul alegerilor parlamentare din 2028.

La alegerile legislative din 2024, nerecunoscute de opoziție, în cele 60 de secții de votare deschise în străinătate au votat aproximativ 34.000 de georgieni dintre cei aproape 96.000 înregistrați de autoritățile consulare.

Potrivit formațiunii de opoziție Mișcarea Națională Unită, guvernul vrea să îi reducă la tăcere pe emigranții georgieni, care votează în mare parte împotriva partidului de guvernământ, Visul Georgian.

Între timp, autoritățile resping criticile celor care contestă noua inițiativă și dau asigurări că cetățenii georgieni din străinătate nu sunt privați de dreptul lor de vot, dar vor trebui să se întoarcă în țară dacă doresc să participe la viața politică.