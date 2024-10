Ginerele lui Hassan Nasrallah a fost ucis de atacul israelian asupra Damascului

Ginerele lui Hassan Nasrallah, șeful Hezbollah care a fost omorât săptămâna trecută într-un atac masiv israelian la Beirut, a fost ucis miercuri într-un raid israelian la Damasc, relatează AFP.

Hassan Jaafar al-Qasir a fost „victimele libaneze ale raidului israelian care a vizat un apartament dintr-o clădire rezidențială din cartierul Al Mazzeh din capitala Siriei”, a informat AFP, citând Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

Hassan Qassir, the brother of a senior Hezbollah commander killed by Israel yesterday, was reportedly killed in the alleged IDF strike in Syria earlier today.



Qassir's brother, Muhammad Ja'far, had headed Hezbollah's Unit 4400, which is tasked with delivering weapons from Iran… https://t.co/kfnDh8kH3d pic.twitter.com/0A5FjGtkXz