Goldie Hawn a explicat secretul succesului relației ei de 42 de ani cu Kurt Russell, deși nu s-au căsătorit niciodată

Actrița Goldie Hawn și partenerul ei, inconfundabilul Kurt Russell, formează unul dintre cele mai longevive cupluri de la Hollywood. Ei continuă să se bucure de relație și după mai bine de patru decenii împreună datorită libertății pe care și-o ofertă unul celuilalt, relatează revista People.

Acum în vârstă de 80 de ani, actrița premiată cu Oscarul grație interpretării sale din filmul Cactus Flower (1969) a numit într-un interviu pentru „The Dan Buettner Podcast” secretul funcționării unei relații începute în 1983: „libertatea”.

„Eu am o relație cu păsările. Sunt o pasăre. Și dacă lași ușa coliviei deschisă, s-ar putea să nu zbor niciodată afară. Dar dacă închizi acea ușă, libertatea mea și independența mea, probabil mi-aș smulge toate penele”, a spus Goldie Hawn.

Actrița a descris drept „o libertate a sinelui” lucrul care face ca relația ei cu Russell, în vârstă de 74 de ani, să fie atât de reușită. „Este libertatea de a nu te contopi, practic, în altcineva, atunci când ești în armonie pe anumite planuri și ai libertate”.

Hawn și Russell au explicat de ce au ales să nu se căsătorească

Cei doi, care sunt părinții lui Kate și Oliver Hudson, precum și ai lui Boston și Wyatt Russell, au vorbit fiecare, de-a lungul timpului, despre decizia lor de a nu se căsători.

„Eram întrebați constant: «Când vă căsătoriți? De ce nu sunteți căsătoriți?». Și noi ne gândeam: «De ce îi pasă cuiva de asta?» I-am întrebat pe copiii noștri dacă le pasă. Nu le păsa. Nici nouă”, a declarat Russell pentru Variety, în 2023.

În noul interviu, Hawn a respins în mod similar ideea de a se căsători cu Russell. „Chiar dacă ne-am căsători, nu ar face nicio diferență, pentru că sunt 42 de ani deja”, a spus ea.

Goldie Hawn și Kurt Russell de-a lungul anilor, FOTO: Profimedia Images

Întrebată de ce îl alege în continuare pe Russell după 42 de ani, Hawn a răspuns: „Pentru că îl respect, pentru că îl consider o persoană extraordinară”.

Ea adăugat și că este „și foarte atrasă sexual de el. Iar asta este important. Dacă ai o relație sexuală pe termen lung, asta este de fapt foarte sănătos”.

Russell, spune ea, este „atât de inteligent” și „un actor atât de grozav, iar eu îl găsesc incredibil de chipeș și în ziua de azi”. „Copiii îl adoră. Suntem o familie incredibil de fericită, în cea mai mare parte a timpului… Există o coeziune. De ce mi-aș dori pe cineva perfect? Așa ceva nu există”, a subliniat aceasta.

Cum s-au cunoscut Goldie Hawn și Kurt Russell

Cei doi actori s-au întâlnit pentru prima dată în timp ce filmau musicalul live-action Disney The One and Only, Genuine, Original Family Band din 1968, însă aveau să mai treacă încă 15 ani până când ei au format un cuplu.

În ciuda diferenței de vârstă de aproape șase ani dintre ei și a faptului că amândoi erau hotărâți să nu iasă cu alți actori, Russell i-a făcut o primă impresie puternică lui Hawn.

„Eu aveam 21 de ani, iar el avea 16, și mi s-a părut adorabil, dar era mult prea tânăr”, a povestit actrița în 2012. „Iar apoi, ani mai târziu, ne-am întâlnit din nou și mi-a plăcut, și mi-am amintit că îmi plăcuse foarte mult și când l-am cunoscut prima dată. Dar amândoi spuseserăm că nu ne-am întâlni niciodată cu un alt actor, așa că asta îți arată că niciodată nu poți ști”.

Kurt Russell și Goldie Hawn într-o secvență din filmul „Swing Shift” (1984), FOTO: All Film Archive, Warner Bros. / Mary Evans Picture Library / Profimedia Images

Hawn și Russell s-au reîntâlnit la aproximativ 17 ani după primul film în care au jucat împreună, la castingul lui Russell pentru lungmetrajul Swing Shift. Când Hawn a sosit pentru a citi replicile împreună cu el, un Russell „îngrozitor de mahmur” a pornit cu „cel mai prost început posibil” și a spus pe nerăsuflate primul lucru care i-a venit în minte.

„Nu o cunoșteam deloc pe Goldie în afara faptului că lucrasem cu ea cu mulți ani înainte”, i-a povestit el ani mai târziu prezentatorului TV Conan O’Brien despre reîntâlnirea cu Hawn.

„Pur și simplu nu știam ce urma să văd. Avea un corp grozav, așa că primul lucru care mi-a ieșit pe gură a fost: «Doamne, ai o siluetă extraordinară». A ieșit repede și putea să fie greșit, dar ea a spus: «Păi, mulțumesc frumos»”.