Greta Thunberg a fost arestată la Londra în timpul unui protest. Activista susținea deținuții Palestine Action

Militanta suedeză pentru climă Greta Thunberg a fost arestată marți la Londra în timpul unei manifestații de susținere a grupării interzise Palestine Action, au anunțat în comunicate asociațiile Defend Our Juries și Prisoners for Palestine, informează AFP, conform Agerpres.

„Greta Thunberg ținea o pancartă pe care se putea citi ‘Susțin deținuții Palestine Action. Mă opun genocidului’”, a subliniat un purtător de cuvânt al Defend Our Juries, precizând că activista a „fost arestată în baza legislației antiteroriste” britanice.

Palestine Action a fost inclusă la începutul lunii iulie pe lista organizațiilor considerate „teroriste” în Regatul Unit, după acte de vandalism comise de militanții săi, dintre care unii sunt în detenție și au intrat în greva foamei. Orice formă de sprijin pentru organizație se pedepsește cu până la șase luni de închisoare.

Prin includerea Palestine Action pe lista organizațiilor interzise, autoritățile britanice o plasează la același nivel legal cu Hamas, al-Qaida sau ISIS, potrivit Reuters.

Orice promovare a grupării, organizarea de întâlniri sau afișarea în public a simbolurilor acesteia este interzisă, iar încălcarea acestor reguli poate fi pedepsită cu până la 14 ani de închisoare.

Palestine Action susține că Marea Britanie este un „participant activ” în conflictul din Gaza, invocând sprijinul militar oferit Israelului.