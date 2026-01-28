Hidroelectrica va dezvolta împreună cu gigantul francez EDF hidrocentrala Tarnița – Lăpuștești, un proiect vechi de jumătate de secol

Acționarii companiei de stat Hidroelectrica au aprobat, marți, înființarea unei companii mixte cu compania franceză EDF Power Solutions International, potrivit unui anunț de pe BVB. Hidroelectrica și EDF vor avea cote egale în societatea mixtă. Compania mixtă va fi înființată de către părți în vederea dezvoltării Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnița, un proiect pe care România încearcă de circa 50 de ani să-l demareze.

EDF Power Solutions International este divizia globală a grupului francez EDF specializată în soluții de energie regenerabilă și tranziție energetică. Grupul EDF, cu o cifră de afaceri de 118,7 miliarde de euro în 2024, este unul dintre cei mai mari producători și furnizori de energie electrică din lume, având sediul în Franța.

Tarnița- Lăpuștești, un proiect rostogolit de la o guvernare la alta

Proiectul vechi de 50 de ani privind construirea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti, a fost rostogolit de la o guvernare la alta.

Proiectul a suferit eșec după eșec după mai multe anulări, reluări și prelungiri a licitațiilor pentru un nou studiu de fezabilitate.

Fostul ministru al energiei Sebastian Burduja spunea despre acesta că este „proiectul de suflet”.

De-a lungul anilor s-au cheltuit peste 5 milioane de euro pe studii și actualizări de studii pentru acest proiect, potrivit estimărilor unor specialiști din domeniul energetic.

În 2013, a fost înființată o companie de proiect. În 2015, și-ar fi manifestat interesul pentru proiect cinci companii chineze, iar trei dintre acestea au trecut de etapa de precalificare, însă orice discuție s-a blocat aici.

Proiectul a fost suspendat în 2016, însă a fost reluat în 2017 de guvernul de atunci și introdus în programele de guvernare care au urmat. În 2020, fostul ministru al energiei Virgil Popescu a spus că proiectul va fi scos din strategia energetică deoarece nu se justifică economic. Însă, nici atunci nu a dispărut cu totul proiectul, deoarece un an mai târziu, patru companii coreene s-ar fi arătat interesate de investiție. Nici de data aceasta nu au avut vreun succes discuțiile.

Proiect reînviat imediat după desființarea vechii companii de proiect

În 2023, fostul ministru Burduja a scos din sertar proiectul Tarnița-Lăpuștești, l-a declarat prioritar și l-a făcut „proiectul de suflet” imediat după ce a fost desființată compania de proiect Hidro-Tarnița.

Compania de proiect a fost dizolvată la începutul în iulie 2023, pentru că nu producea nimic, nu putea fi finanțată în niciun fel și nu a fost găsit niciun investitor pentru construirea Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj de la Tarnița-Lăpuştești, potrivit unui răspuns către HotNews.ro al Societăţii de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE), în calitate de acționar majoritar.

Din 2024, după mai multe încercări de organizare a unei licitații, proiectul a intrat din nou într-un con de umbră.