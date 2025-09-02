Ilie Bolojan a fost întrebat despre o nouă creștere de TVA. „Încerc să fiu cât se poate de realist și de responsabil”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, marți, la Digi24, că HoReCa este singurul sector în care „e posibil să fie o creștere de TVA” și că „nu s-a pus problema” să fie luată o astfel de măsură, din nou, pentru celelalte sectoare.

Întrebat dacă exclude posibilitatea de a apela din nou la creșterea TVA până la finalul acestui an sau începutul anului viitor, premierul a răspuns: „Nu s-a pus această problemă”.

„Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui guvern, atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale, de la 19%, la 21%, a fost situația TVA pentru restaurante, pentru hoteluri, deci a zonei HoReCa, care a rămas la 11%, dacă rămâne la acest procent sau ar putea să crească – și am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vizavi de cum au evoluat încasările la TVA”, a adăugat Ilie Bolojan.

El a spus că „e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul HoReCa”.

„Dacă încasările la TVA în acest sector se vede că au evoluat într-o manieră bună, s-ar putea menține TVA (la același nivel, n.r.). Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul HoReCa, și eu caut să fiu cât se poate de corect cu românii”, a continuat liberalul.

„Încerc să fiu cât se poate de realist și de responsabil”

Întrebat dacă ar da în scris că nu va crește TVA în celelalte sectoare până la finalul anului, având în vedere gestul similar pe care îl făcuse președintele Nicușor Dan în timpul campaniei din primăvară, premierul a afirmat: „Am grijă ce vorbesc și încerc să fiu cât se poate de realist și de responsabil”.

Ilie Bolojan a spus că este o „perioadă dificilă” și a estimat că „va dura o perioadă de șase luni de zile probabil, până spre vara anului viitor, în care trebuie să lucrăm în aceste constrângeri”, în care trebuie mărite veniturile bugetului de stat și reduse cheltuielile.

„Am crescut, să spunem anumite, niveluri de taxare, dar acum trebuie să le încasăm efectiv, nu prin creșteri de taxe, ci printr-o mai bună colectare, și acest pachet, care este propus în Parlament, vine și închide niște breșe prin care se putea fugi de plata unor impozite și a unor taxe, dar în același timp trebuie să ne reducem cheltuielile”, a adăugat premierul.

Bolojan a avertizat că „deficitele mari înseamnă costuri financiare mari, înseamnă grad de îndatorare în creștere.