Importantă rută de aprovizionare a armatei ucrainene, lovită de ruși. Kievul spune că era pregătit pentru eventualitatea unor „daune critice”

O autostradă acoperită cu plase anti-drone în apropierea orașului Izium din regiunea Harkov, Ucraina, pe 29 noiembrie 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: Andreas Stroh / imago stock and people / Profimedia

O rachetă rusească a lovit barajul lacului de acumulare Peceneg, din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce a dus la suspendarea traficului rutier peste acest nod de infrastructură, au anunțat duminică autoritățile ucrainene. Barajul reprezintă o importantă rută de aprovizionare a trupelor ucrainene, scriu agențiile EFE și DPA.

„Din fericire, nu au existat victime, deși traficul pe baraj era foarte intens (în acel moment). Experții examinează amploarea pagubelor”, a declarat primarul localității Peceneghi, Oleksandr Gusarov, pentru postul public de televiziune Suspilne.

Ruta peste barajul Peceneghi care duce la sectoarele din prima linie a frontului din Vovceansk, Veliki Burluk și Kupiansk, unde forțele ucrainene sunt supuse unei presiuni severe, a fost închisă, a precizat Gusarov.

Conform experților, drumul care trece peste baraj este o cale de aprovizionare crucială pentru apărarea orașului Vovceansk, asediat de forțele ruse de un an și jumătate și a cărui capturare a fost anunțată de Moscova pe 1 decembrie, deși Kievul încă nu l-a declarat oficial pierdut, notează Agerpres.

Un pod peste rezervorul de apă din apropierea satului Starîi Saltiv a fost, de asemenea, distrus, potrivit altor informații difuzate pe canalele de Telegram ucrainene.

Cu toate acestea, armata ucraineană a încercat să risipească îngrijorările cu privire la consecințele închiderii rutei peste barajul Peceneghi.

Închiderea rutei respective nu va avea un impact substanțial asupra frontului, a asigurat Corpul 16 al Forțelor armate ale Ucrainei într-un comunicat, în care a subliniat că infrastructura era de mult timp ținta atacurilor sistematice ale Rusiei cu bombe, drone și rachete.

„Partea ucraineană este conștientă de mult timp de riscurile potențiale și este pregătită pentru eventualitatea ca barajul să sufere daune critice. Au fost pregătite în prealabil planuri de atenuare a efectelor”, afirmă armata ucraineană, într-un comunicat.

Există rute alternative, iar trupele de pe linia frontului dispun de suficiente provizii de arme și de muniții, se mai spune în comunicatul militar.

Autoritățile ucrainene depun eforturi pentru repararea drumului, conform textului, în care se subliniază că atacurile asupra rezervoarelor, barajelor sau centralelor nucleare sunt interzise în temeiul dreptului internațional din cauza potențialelor consecințe catastrofale.

Numeroase poduri și baraje din regiune au fost distruse în primele luni ale invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, lansată în februarie 2022.

În 2023, forțele ruse au aruncat în aer barajul de la Kahovka, pe cursul inferior al fluviului Nipru, în sudul Ucrainei, provocând o inundație devastatoare care a curmat numeroase vieți și a provocat pagube grave.