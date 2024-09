Interviu UNFINISHED 2024: Nu doar un festival, ci o rețea globală pentru inovație și schimbare 

Festivalul UNFINISHED 2024 transformă o oază urbană din inima Bucureștiului într-un spațiu dedicat ideilor, creativității și reconectării, atât cu sine, cât și cu ceilalți. Astfel, în perioada 27-29 septembrie, 3.141 de persoane selectate vor participa la festival, unde vor avea ocazia să participe la conversații interdisciplinare și experimente sociale, să se implice în ateliere, performance-uri și sesiuni de wellbeing și să exploreze instalații și spații imersive.

De la discuții despre inteligență artificială, urbanism, leadership și poezie la provocatoarele băi cu gheață oferite de Tiberiu Ușeriu, și sesiuni de vindecare prin sunet cu Awa Ly, festivalul explorează legătura dintre teorie și practică. Este o invitație de a ne transforma din simpli receptori ai informației în creatori activi ai propriului proces de învățare. Unica modalitate de acces în comunitate și de participare la cele trei zile de festival este prin completarea unei aplicații: apply.unfinished.ro, deschisă până pe 22 septembrie, urmată de un proces de selecție realizat de organizatorii evenimentului.

Cristian Movilă, fondatorul UNFINISHED, și Capucine Gros, directorul artistic al festivalului, ne-au împărtășit viziunea lor asupra rolului pe care îl joacă festivalul în sprijinirea colaborării interdisciplinare. În cadrul unui interviu, aceștia au discutat despre provocările și realizările întâmpinate în organizarea unui astfel de eveniment de amploare, subliniind rolul esențial al UNFINISHED ca spațiu de conectare și inspirație.

Ce este UNFINISHED, care este povestea din spatele acestui festival?



Cristian Movilă: UNFINISHED este un vis devenit realitate. Totul a început de la o simplă întrebare: Cum putem înțelege valoarea celorlalți în viețile noastre? Cum putem vedea dincolo de specializare, de „ăsta este domeniul meu, doar la asta mă pricep”. Cum poate un om complet diferit de mine, cu background, stil de viață, valori opuse față de ale mele să mă ajute să devin un om mai bun, să evoluez.

În plus, simțeam că dialogul dintre domenii diferite (artă, tehnologie, știință, jurnalism, etc.) este ori prea fragmentat, ori lipsește cu desăvârșire. Așa că, în 2016, am spus: „Hai să creăm un spațiu în care oamenii să nu fie doar consumatori de idei, ci creatori activi, să fie implicați, să pună mâna, să experimenteze!”. Așa s-a născut UNFINISHED. E un loc unde oamenii vin, își pun întrebări, ies din zona de confort și se reconectează cu ei înșiși și cu ceilalți. Iar asta e magia – totul e în continuă evoluție, nimic nu e finit. Mereu e loc de mai mult.

Capucine Gros: Nu făceam încă parte din echipǎ atunci când a apărut UNFINISHED (am venit în 2017), dar motivul pentru care m-am îndrăgostit de UNFINISHED sunt exact motivele pentru care a luat naștere: pentru cǎ lipseau niște punți importante între oameni cu background-uri diferite. În 2016, Fundația Eidos găzduia de ceva vreme expoziția de foto-jurnalism World Press Photo, iar Cristian se simțea frustrat de faptul cǎ expoziția, deși era de interes general fiind despre cele mai importante subiecte globale, atrăgea în mare parte doar oameni din zona de fotografie. Ceilalți simțeau cǎ „nu este pentru ei”. Astfel, a avut această idee de a lărgi publicul aducând câțiva speakeri din diverse discipline, pentru a interacționa cu oameni complet diferiți. Practic, așa a luat naștere UNFINISHED.

„De la a treia ediție, UNFINISHED a devenit eveniment de sine stătător și s-a concentrat pe multidisciplinaritate. Și se întâmplă și astăzi deoarece încă lipsesc acele punți”.

Viața ne obligǎ chiar și în 2024 să alegem și să ne specializăm, iar stilul nostru de viață și modelele de consum încă ne țin captivi în bule, așa că avem nevoie cu disperare de cât mai multe ocazii de a scoate capul deasupra tranșeelor și să învățăm de la cei complet diferiți de noi, într-un cadru sigur, creativ și pozitiv. Asta oferă UNFINISHED!

O reuniune a unei familii extinse

Cum a evoluat comunitatea UNFINISHED de-a lungul edițiilor festivalului și ce provocări ați întâmpinat în acest proces de dezvoltare? Care au fost lecțiile învățate din aceste experiențe?



Cristian Movilă: E incredibil să vezi cum s-a transformat comunitatea asta. În primii ani, a fost greu să explicăm ce vrem să facem. „Un festival? O conferință? Un workshop? Și cum adică nu costă bani, ci timp?” – oamenii nu înțelegeau. Dar am continuat, și acum, la fiecare ediție, simt că UNFINISHED este o reuniune a unei familii extinse. Oameni care vin an de an, din toate colțurile lumii, își aduc prietenii, își aduc ideile și contribuie activ. Apoi, în cei doi ani pandemici, odată cu mutarea noastră temporară în online, comunitatea s-a extins pe tot globul. Avem și acum membrii din Brazilia, Nigeria, Finlanda și multe alte țări și suntem recunoscători pentru încrederea pe care ne-o oferă fiecare membru în parte.

A fost și este un drum greu – resurse limitate, spații de organizare complexe, dar am învățat foarte multe. Flexibilitate, adaptabilitate și, mai ales, ideea că nu e nimic mai valoros decât puterea comunității. Când oamenii își dau voie să fie vulnerabili, se creează legături incredibile.

Capucine Gros: Chiar dacă în fiecare an abordăm provocări individuale specifice care variază în funcție de line-up (orice de la design urban, educație și tech până la sănătate mintală, pâine și drepturile de gen), cea mai mare provocare pe care o adresăm este o întrebare simplă de conviețuire: Cum pot oameni total diferiți să-și aducă diferențele sub același acoperiș, rezultând o comunitate mai puternică și mai diversă? Deoarece ne uităm la curiozitate ca fiind cea mai simplă și cea mai autentică „soluție” la această provocare, o mare parte din UNFINISHED este conceput pentru a stârni, hrăni și încuraja curiozitatea. Prin urmare, există multe idei generale pe care le abordăm adesea într-o varietate de subiecte și discipline (cum ar fi deschiderea la nou și necunoscut, asumarea riscurilor etc), precum și subiecte urgente și specifice (cum ar fi sustenabilitatea, politica, evenimente globale etc).



În cele din urmă, ceea ce este cu adevărat remarcabil la UNFINISHED este combinația tuturor acestor idei, subiecte și oameni într-un singur loc. Fiecare provocare sau subiect nu este neapărat extraordinar în sine, dar suprapunerea lor este. Astfel de lucruri se discută în mod normal separat, în vid. Discutăm despre sustenabilitate la conferințele de sustenabilitate, politică la evenimente politice. Folosim puterea muzicii la festivaluri de muzică, dar uităm de puterea ei de a reuni oamenii în alte tipuri de evenimente. Etc, etc. Credem că subiectele și problemele urgente sunt importante pentru toată lumea și că în viața reală totul este conectat. Asta încercăm să realizăm la UNFINISHED și am văzut că aceste crossover-uri sunt într-adevăr acolo unde au loc schimbările reale.

„Unii speakeri merg la cele mai mari conferințe și evenimente din întreaga lume (la care participanții plătesc uneori o avere pentru a participa) și, totuși, ei spun că UNFINISHED are cel mai bun public. Drept urmare, ne recomandă altora, devin cei mai buni ambasadori ai noștri, vor să se întoarcă, vor să construiască relații pe termen lung. Vor să testeze lucruri noi la UNFINISHED. Vor să creeze ceva special pentru noi.”

Cine este participantul ideal?



Capucine Gros: Curios și deschis la minte. Nu contează vârsta, profesia, orientarea politică sau orice altceva, atâta timp cât este curios și îi pasă de lume și/sau de alții dincolo de ei înșiși. Acestea sunt trăsăturile pe care le căutăm în aplicații. Nu există un răspuns corect sau greșit în aplicație. Îi căutăm cu adevărat pe cei care ies din rând.

Ce personalități internaționale de renume au participat la edițiile anterioare ale festivalului și cum a influențat prezența lor evoluția și vizibilitatea acestui eveniment?



Cristian Movilă: Am fost norocos să atrag oameni cu viziuni radicale. Din 2016 și până acum, Unfinished a avut peste 250 de invitați printre care co-fondatorul Pixar, Alvy Ray Smith, directorul artistic pentru linia masculină Louis Vuitton, Virgil Abloh, artista multipremiată, Marina Abramovic, strategul digital din timpul administraţiei Obama, muzicianul Nicolas Jaar și Esther Perel, cel mai cunoscut psihoterapeut specialist în relaţii de cuplu.

Și nu vorbim doar despre prezența lor, ci despre faptul că au lăsat ceva în urmă. Fiecare invitat ne-a ajutat să creăm momente memorabile, să oferim acel echilibru între un eveniment bine organizat și serendipitate și să facem din UNFINISHED ceea ce este azi.

Conectare reală

Cum reușiți să creați o atmosferă distinctă și interactivă, care să încurajeze colaborarea și dialogul deschis între participanți, artiști, invitați? Ce face din UNFINISHED un eveniment diferit?

Cristian Movilă: Totul este despre conectare, despre a fi prezent. Reușim să creăm o bulă de timp și spațiu, unde oamenii chiar sunt acolo. De exemplu, ăsta este motivul pentru care, anul acesta, House of Ideas (Casa Universitarilor) nu are semnal. E un No-Phone Zone. Să poți vorbi cu cineva fără să te distragă vreo notificare, să poți să te asculți pe tine, să citești în voie, să fii tu și când ieși de acolo să împărtășești ideile tale cu ceilalți.

Iar atmosfera se creează treptat, de asta UNFINISHED se trăiește, nu se participă. De la felul în care aranjăm scaunele și felul în care luăm masa împreună, până la modul în care interacționează invitații – totul este despre conectare reală, nu superficială. Atmosfera e despre vulnerabilitate, despre momentele în care cineva își deschide sufletul și ceilalți primesc acel gest cu respect și deschidere. Asta e forța care ne unește.

Capucine Gros: Acum câțiva ani am articulat acest manifest care conturează valorile pe care le avem în cel mai sintetizat mod și ne ghidează multe dintre decizii. Lăsând deoparte conținutul și membrii comunității, suntem, de asemenea, unic multidisciplinari în felul în care gândim programul. Încercăm să ieșim din tipare și să inventăm formate ca nicăieri altundeva, de la discuții clasice, ateliere, concerte și sesiuni de DJ până la lucruri foarte experimentale, cum ar fi ateliere ce au loc în timpul unei plimbări, experiențe de degustare, conversații încrucișate, prezentări multisenzoriale, băi de gheață, improvizație de grup, ceremonii cu foc… doar pentru a numi câteva!

După cum zice și manifestul nostru, încercăm să avem intenție cu fiecare element al festivalului. Mâncarea, de exemplu, are adesea un singur scop la multe evenimente, în timp ce la UNFINISHED este atât de importantă, deoarece întreaga comunitate se adună în jurul mesei, asemeni unei familii, pentru a mânca, dar și pentru a se cunoaște. De asemenea, spațiul în care se întâmplă UNFINISHED este abordat cu o mentalitate de ecosistem pe termen foarte lung, deoarece lucrăm, în colaborare cu Universitatea București, pe tot parcursul anului, an de an, pentru a regenera această grădină de mult neglijată. În cele din urmă, încercăm din greu să găsim echilibrul potrivit între planificare și serendipitate.

„Încercăm să oferim multe tipuri de conținut, experiențe și inspirație, dar, totodată, vrem să lăsăm loc participanților să aducă ceva la masă și să co-creeze UNFINISHED. Până acum, nu ne-au dezamăgit niciodată!”

Care este tema ediției din acest an și în ce mod reflectă aceasta mesajul central pe care doriți să-l transmiteți?



Cristian Movilă: Anul acesta vorbim despre PRAXIS. În sfârșit, nu mai e vorba doar de teorie – trecem la acțiune. Prea mult timp am consumat informație pasiv, fără să facem nimic cu ea. Vrem ca oamenii să plece de la UNFINISHED cu mai mult decât idei noi și faine – vrem să știe cum să le transforme în ceva concret. PRAXIS este despre a pune mâna, despre a aplica ceea ce învățăm. E momentul să ne asumăm responsabilitatea și să ne întrebăm: „Ce facem acum, practic, cu tot ceea ce știm?”.

Invitați cu perspective diferite

Cine vine la UNFINISHED 2024?

Cristian Movilă: Vin oameni din toate colțurile lumii și din domenii complet diferite. Este esențial pentru noi să găsim perspective cât mai diverse și lentile diferite prin care să ne uităm la noi și la ceilalți. Privirea asta holistică asupra temelor din festival generează dialog; dialog din care, de cele mai multe ori, apar niște idei extraordinare.

Nici anul acesta nu este diferit. Avem invitați cu perspective diferite, printre care pianistul Faraj Suleiman, poetul Ben Okri, care vine din UK până în România cu trenul, fondatorul platformei Slowness, Peter Conrad, artista Sanda Weigl, Barbara Soalheiro, fondatorul programului MESA, vloggerul filosof Jason Silva și Grace Boyle, artist multisenzorial.

O să avem conversații, instalații, performance-uri, sesiuni de wellbeing și de degustare și niște experiențe foarte faine. Tibi Ușeriu o să coordoneze niște băi cu gheață, sommelierul de pâine Lara Schütz o să susțină niște degustări de pâine, Nicolas Triboi o să cartografieze grădina Casei Universitarilor și o să înregistreze fiecare copac, plantă și insectă din acest spațiu verde incredibil, vor avea loc sesiuni de vindecare cu sunet și vibrație, ceremonia ceaiului, ateliere de circle singing și multe altele.

Ce vreți ca oamenii să ia cu ei în cele trei zile de UNFINISHED?



Capucine Gros: Totul și orice, de la sfaturi practice și sfaturi de zi cu zi (de la relații la muncă sau de la alimentație la democrație) până la experiențe care pot schimba vieți. De-a lungul timpului, cei din comunitate ne-au scris povești personale despre modul în care au luat decizii majore de viață după UNFINISHED, cum ar fi mutarea, schimbarea carierei sau cum au decis să-și urmeze visul din copilărie.

Oamenii ne scriu pentru a împărtăși proiecte și businessuri pe care au decis să le înceapă în timpul UNFINISHED sau pe care le-au creat cu cineva pe care l-au cunoscut la UNFINISHED! Sperăm că UNFINISHED să fie ca o călătorie perfectă: mergi cu câteva idei despre ceea ce îți va aduce, dar mai ales cu inima și mintea deschisă, și te întorci cu gândul că ceva în tine s-a schimbat.

„UNFINISHED are în comunitate doar oameni care doresc cu adevărat să fie acolo și vor să profite la maximum de asta. Și acest lucru se simte cu adevărat pe parcursul celor trei zile. Speakerii noștri o simt în special. Nu există an în care să nu ne spună cât de impresionați sunt de comunitatea noastră și de calitatea întrebărilor și întâlnirilor pe care le au.”

Povestiți-ne despre un moment memorabil din edițiile anterioare ale festivalului.

Cristian Movilă: Sunt foarte multe momente memorabile. Fiecare ediție vine cu mici episoade sau momente magistrale care nu se pot uita ușor. De la concertul Taraf de Caliu care a continuat pe stradă, de la Casa Radio până la House of Ideas, cu zeci de oameni dansând și cântând, până la îmbrățișarea colectivă pe care ne-am oferit-o în 2022, ghidați de Jurgis Didžiulis.

Însă un moment de care o să-mi aduc mereu aminte este cina de deschidere din 2019 în care Manolo Lopez, unul dintre speakerii invitați, a fost atât de inspirat de felul în care echipa lui Gache pregătea masa încât a sărit peste tejghea și s-a alăturat lui, începând să servească cot la cot cu bucătarii și chelnerii. Despre asta e vorba. Despre acel moment când simți că poți uita cine ești, ce pălărie porți, și ce știi să faci, să te lași inspirat de ceilalți și să încerci ceva complet diferit.

Mai mult decât un festival

Ce înseamnă pentru voi UNFINISHED? Cum vedeți evoluția festivalului în următorii ani și ce inițiative aveți în plan pentru a răspunde provocărilor actuale, precum și pentru a facilita colaborări internaționale și interdisciplinaire?

Cristian Movilă: UNFINISHED este mult mai mult decât un festival. Este o comunitate. Iar în jurul ei gravitează o serie de proiecte satelit care împreună fac un micro-univers pe care noi îl numim UNFINISHED Dreams. Planurile noastre de viitor sunt în continuare inovative și se concentrează pe modul în care sectoare complet diferite pot veni la aceeași masă pentru a genera conexiune și pentru a aduce schimbări pozitive societății. În mod particular, vrem să construim pe inițiative ca Unfinished Future – un think tank care explorează viitorul diverselor domenii – Unfinished Institute, ce își propune să facă punți între diverse specializări educaționale, și Unfinished Residency – o rezidență multidisciplinară în inima Bucureștiului.

Capucine Gros: Din papucii de artist, UNFINISHED este pentru mine o oportunitate sau o platformă de a explora și experimenta la un nivel mai larg și mai colectiv ideile pe care le explorez și în muncă personală. Misiunea artistică este într-adevăr aceeași: de a schimba percepția noastră despre „celălalt” și de a crea punți între oameni, cultură, limbă și spațiu. Dar cu UNFINISHED reușim să facem acest lucru la un nivel mult mai extins decât reușesc eu în lucrările mele, ajungând la un public mai larg și mult mai divers decât cei pe care îi găsim în galerii și muzee. Sunt oameni din viața de zi cu zi , dar fără prejudecăți (din moment ce procesul nostru de aplicare are grijă să accepte doar oameni curioși și deschiși la minte!). Și asta este unic și frumos.

Cred cu adevărat că lumea are nevoie de mai multe „laboratoare” experimentale, precum UNFINISHED, și atâta timp cât pot și/sau atâta timp cât este nevoie, simt că trebuie să continui. Și la un nivel foarte personal, mă ajută cu adevărat să cresc, an de an, nu doar din experiența și responsabilitatea organizării acestuia și din partea oamenilor care vin (speakeri, artiști, muzicieni și participanți deopotrivă), ci și în acest spirit general de reinventare și adaptare constantă, de care UNFINISHED are nevoie pentru a continua și a rămâne autentic.

Despre UNFINISHED

Desfășurat sub înaltul patronaj al Parlamentului European, UNFINISHED este primul festival multidisciplinar din România și a fost creat de Fundația Eidos ca o experiență în continuă evoluție. Din 2016 și până acum, Unfinished a avut peste 250 de invitați printre care co-fondatorul Pixar, Alvy Ray Smith, directorul artistic pentru linia masculină Louis Vuitton, Virgil Abloh, artista multipremiată, Marina Abramovic, strategul digital din timpul administraţiei Obama, muzicianul Nicolas Jaar și Esther Perel, cel mai cunoscut psihoterapeut specialist în relaţii de cuplu.

