Inundații în Galați. Intervine Armata pentru evacuarea populației. Primar: „E nevoie mai mult de oameni pe teren decât în birouri”

Ploile abundente au provocat inundații majore în județul Galați, unde intervine și Armata pentru a evacua populația.

Primarul comunei Slobozia Conachi, Emil Dragomir, a declarat la Digi 24 că 63 de persoane din localitate au fost deja evacuate din comuna grav afectată de viituri, iar sâmbătă după amiază alte 17 familii sunt evacuate cu ajutorul Armatei, scrie News.ro. În comună sunt afectate aproximativ 700 de locuinţe.

Edilul susţine că înainte ca viiturile să lovească, autorităţile au mers pe străzi şi au anunţat cu portavocea faptul că există pericol, iar populaţia a primit şi mesaje RO-Alert, însă unii dintre localnici au refuzat să îşi părăsească locuinţele.

„Şi acum este o persoană care refuză să plece, a spus că aşteaptă să vină fiica ei”, a precizat edilul.

Primarul a mai precizat că autorităţile nu dispun de locuri de cazare pentru persoanele evacuate.

Oficialii Prefecturii Galaţi au precizat că populaţia din localităţile afectate de inundaţii este sfătuită să nu consume apa din fântâni.

„E nevoie mai mult de oameni pe teren decât în birouri, pentru şedinţe”

Primarul comunei gălățeană Bereşti, Mihai-Lucian Bejan (PNL), a spus că sâmbătă după-amiază în localitatea afectată de inundaţii mai există doar apă potabilă, nu şi alte utilităţi.

El a mai precizat că peste 20 de gospodării din localitate au fost inundate, însă nu există victime. El a povestit, într-o intervenţie la Digi 24, că din cauza viiturilor „s-au rupt drumuri, chiar şi drumuri asfaltate, s-au rupt garduri”.

Edilul susţine că este „o situaţie fără precedent”, iar vârstnici din comună spun că nu au mai văzut ploi precum cea de sâmbătă dimineaţă.

El s-a arătăt „dezamăgit” de reacţia autorităţilor centrale.

„Deocamdată, de la centru nu avem niciun semnal, personal sunt dezamăgit de reacţia de la Prefectură, dar înţelegem pentru că e situaţie cu totul şi cu totul deosebită. Nu ştim nimic, încă nu ni s-a zis, am înţeles că e o şedinţă, sperăm să fie cu rezultate. E nevoie mai mult de oameni pe teren decât în birouri, pentru şedinţe, dacă mă întrebaţi pe mine. (…) Nu am primit niciun telefon (de la centru – n.r.), nici nu am avut foarte mult semnal, şi asta ar putea fi o problemă. Eu sper să primim totuşi ajutor de la centru şi nu preferenţial, sper să primim ajutor, pentru că e nevoie, e vorba de drumuri care sunt impracticabile, sunt cratere imense pe anumite porţiuni. Nu ne putem descurca doar noi. Acuma suntem la vreme de necaz, nu aş vrea să fac politică, aş vrea să facem administraţie şi să vedem că oamenii nu sunt PNL sau PSD, oamenii sunt oameni şi ai necazuri şi nevoi”, a adăugat edilul.

Prefectura Galați este condusă de social-democrata Andreea Anamaria Naggar din aprilie 2024.

Mai mulți oficiali au anunțat că vor merge în zona afectată de inundațiile sever, printre care premierul Marcel Ciolacu, ministrul de interne Cătălin Predoiu și ministrul mediului, Mircea Fechet.