Iranul neagă „categoric” întâlnirea dintre Elon Musk și ambasadorul său la ONU, despre care a scris presa americană

Iranul a negat sâmbătă „categoric” că ambasadorul său la ONU s-a întâlnit cu miliardarul american Elon Musk la New York, a informat agenția oficială de presă a Iranului IRNA, citată de Reuters.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe „în timp ce neagă categoric afirmațiile făcute în unele mass-media americane cu privire la o întâlnire între Elon Musk și reprezentantul permanent al Iranului la Organizația Națiunilor Unite din New York, și-a exprimat surprinderea față de acoperirea largă a acesteia de către mass-media americană”, a relatat IRNA.

Anunțul Iranului a venit după ce cotidianul american The New York Times a scris joi, citând două surse iraniane anonime, că Elon Musk, proaspăt numit de Donald Trump într-un post pentru „eficientizarea guvernului”, s-a întâlnit luni, „într-un loc secret” din New York, cu ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani.

Sursele citate de jurnaliștii NYT au susținut că întâlnirea dintre Musk și ambasadorul Iranului a durat mai mult de o oră și a fost „pozitivă”.

Întrebat de jurnaliștii NYT dacă a existat o astfel de întâlnire, Steven Cheung, directorul de comunicare al lui Donald Trump, a declarat: „Nu comentăm rapoarte despre întâlniri private care au avut sau nu loc”.

Nici Elon Musk nu a comentat această informaţie.