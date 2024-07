Irina Begu, în optimi la WTA Palermo după una dintre cele mai categorice victorii ale carierei

Irina Begu a reușit contra jucătoarei Marina Bassols Ribera una dintre cele mai categorice victorii ale carierei, sportiva noastră obținând calificarea în optimile WTA Palermo după un meci în care nu a pierdut vreun game (6-0, 6-0).

În vârstă de 33 de ani, Irina a avut parte de o zi fantastică, jocul său arătând foarte bine.

Victoria s-a conturat în doar 58 de minute, iar de menționat este faptul că Begu a câștigat toate gameurile disputei.

Atât cu serviciul cât și de la retur, Irina a făcut diferența, iar Marina Bassols Ribera (24 de ani – locul 121 WTA) a înregistrat una dintre cele mai severe înfrângeri ale carierei.

Irina is at her most dangerous after she has rested with a bit of a break, as she has with Wimbledon going on. And she showed it again today winning this R1 match easily. Irina Begu defeated Marina Bassols Ribera 6-0, 6-0. pic.twitter.com/lNScod3g3H