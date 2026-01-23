Jaf la un muzeu din Olanda. Hoții au furat peste 300 de obiecte de argint „de neînlocuit”, inclusiv o colecție rară de borcane de muștar

Profesorul Pieter van Vollenhoven, membru al familiei regale olandeze, la biserica Martinikerk din Doesburg, la 24 septembrie 2021, cu ocazia deschiderii Zilvermuseum Doesburg – un muzeu dedicat unei colecții de recipiente din argint pentru muștar, lingurițe de muștar și alte obiecte similare din argint. Foto: Albert Nieboer / DPA / Profimedia

Un muzeu din oraşul Doesburg, situat în estul Ţărilor de Jos, a fost jefuit de hoţi care au furat întreaga colecţie de argintărie în primele ore ale dimineţii de miercuri. Potrivit personalului muzeului, au fost furate peste 300 de obiecte „de neînlocuit”, în valoare de zeci de mii de dolari, notează News.ro.

La 4:30 dimineaţa, ora locală, doi bărbaţi au pătruns cu forţa în Muzeul Argintăriei din Doesburg, găzduit în Biserica Martini din secolul al XIII-lea. Imaginile camerelor de supraveghere arată cum cei doi au folosit o rangă pentru a forţa uşa şi a sparge vitrinele, înainte de a pleca cu prada. Printre obiectele de argint se afla şi o colecţie preţioasă de borcane de muştar, adunată de fondatorul muzeului, Martin de Kleijn.

„Doar obiectele din ceramică, care erau expuse temporar, au fost lăsate în urmă”, a declarat Ernst Boesveld, preşedintele muzeului, pentru postul regional olandez Omroep Gelderland. Muzeul este asigurat, a spus el.

„Preţul argintului este ridicat… dar pentru noi este mult mai mult decât preţul argintului. Este vorba despre poveştile din spatele fiecărui borcan de muştar – este istorie şi patrimoniu cultural. Suntem extrem de dezamăgiţi şi supăraţi”.

Sietske Annevelink-Schurer, membru al consiliului muzeului, a declarat că această colecţie acoperă perioada 1700-1920 şi a fost folosită cândva de unele dintre cele mai bogate persoane din Europa.

„Erau folosite de elită, pe mesele lor frumos aranjate”, a spus ea. Multe dintre borcanele de muştar erau căptuşite cu sticlă sau ceramică pentru a proteja argintul de proprietăţile corozive ale muştarului.

Un borcan şi o lingură de muştar deosebit de unice, realizate de argintarul Marcel Blok, erau decorate cu stema oraşului Doesburg, un oraş legat istoric de producţia de muştar. „Doesburg este, desigur, oraşul muştarului prin excelenţă”, a spus Boesveld. „Ca o comunitate bisericească, există şi o legătură cu sămânţa de muştar din povestirile biblice. În perioada modernă timpurie, când condimentele străine erau scumpe şi exotice, muştarul era un condiment prestigios.”

Jaful are loc pe fondul unei serii de furturi de metale în Ţările de Jos. Creşterea preţurilor metalelor preţioase i-a determinat pe hoţi să vizeze totul, de la statui de pe autostrăzi până la colecţii de muzeu.

În ianuarie anul trecut, Muzeul Drents din Assen a fost scena furtului obiectelor de patrimoniu româneşti, printre care şi celebrul Coif de aur de la Coţofeneşti.

Boesveld a declarat că speră ca argintăria furată să nu fie topită, afirmând că valoarea sa istorică şi monetară este mult mai mare intactă decât ca metal brut.

Guvernul olandez a plătit despăgubirile pentru tezaurul dacic furat de la muzeul din Drents

Guvernul olandez a achitat integral despăgubirea de 5,7 milioane de euro legată de jaful major de opere de artă care a avut loc în ianuarie 2025, la Muzeul Drents din Assen.

Informația a fost confirmată oficial de către ministrul interimar al Educației, Culturii și Științei din Olanda, Gouke Moes, membru al partidului BBB, printr-o scrisoare adresată Camerei Reprezentanților (Tweede Kamer) din Haga, scrie publicația olandeză NL Times.

Documentul transmis ministrului Moes clarifică faptul că plata a fost efectuată către AON, un broker global de asigurări. Anterior, AON a fost entitatea care a virat suma de 5,7 milioane de euro direct către România (Muzeul Național de Istorie a României), după ce pierderea celor patru obiecte furate (coiful și cele trei brățări dacice) a fost evaluată pe baza valorii lor asigurate.

În scrisoarea adresată parlamentului, Moes și-a exprimat speranța că obiectele furate vor fi recuperate. El a scris: „În ciuda acordului financiar încheiat, acest eveniment rămâne o pierdere profundă pentru toți cei implicați în Olanda și România”.

Autoritățile olandeze și române continuă eforturile de localizare a pieselor. Potrivit acordului de garanție de stat, în cazul în care artefactele vor fi găsite, România va reintra în posesia lor, cu obligația de a returna suma de 5,7 milioane de euro, după deducerea eventualelor cheltuieli necesare pentru restaurare.

Până în prezent, ancheta condusă de o echipă comună de investigatori din ambele țări a dus la arestarea mai multor suspecți, însă locația exactă a tezaurului rămâne necunoscută.

Cei trei bărbați reținuți în acest caz sunt Douglas Chesley W. (36 de ani), Bernhard Z. (35 de ani) și Jan B. (20 de ani), aceștia fiind bănuiți că au executat jaful prin utilizarea unor dispozitive explozive pentru a pătrunde în incinta muzeului. Ei au negat constant implicarea sau au refuzat să ofere detalii despre piesele furate.