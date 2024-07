LIVE JO Paris 2024: Programul și rezultatele sportivilor români în ziua de sâmbătă / Serie de calificări la canotaj și o evoluție bună la gimnastică

În ziua de sâmbătă, 27 iulie, la Jocurile Olimpice de la Paris intră în competiție mai mulți sportivi din România, la canotaj, tenis de câmp și tenis de masă și gimnastică artistică.

Rezultatele obținute de români la Jocurile Olimpice Paris 2024:

13:57

Româncele Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, campioanele olimpice en titre, s-au calificat, sâmbătă, în semifinalele probei feminine de dublu vâsle, la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce au câştigat clar a treia serie, transmite Agerpres.

Bodnar şi Radiş au fost cronometrate cu timpul de 6 min 48 sec 49 /100, fiind mai rapide cu aproape şapte secunde faţă de Cehia, a doua clasată în serie. Primele trei echipaje din fiecare serie s-au calificat în semifinale.

Semifinalele probei feminine de dublu vâsle vor avea loc pe 30 iulie, iar finala este programată pe 1 august.

Cele două românce au stabilit la Tokyo, în 2021, cel mai bun timp olimpic în această probă, 6 min 41 sec 03/100.

13:18

Canotorii români Andrei Cornea şi Marian Enache s-au calificat direct în semifinalele probei de dublu vâsle masculin, sâmbătă, la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce au câştigat clar seria a doua.

Tricolorii au fost cronometraţi cu timpul de 6 min 16 sec 47/100, fiind urmaţi de Norvegia la aproape şase secunde. Primele trei echipaje s-au calificat direct în semifinale, care vor avea loc pe 30 iulie. Finala acestei probe se va desfăşura pe 1 august (11:42).

Enache a participa şi la JO de la Tokyo, tot la dublu vâsle, clasându-se pe locul 9. (Agerpres)

13:11

JO Paris 2024: Evoluție bună pentru Andrei Muntean în calificări la paralele.

Sportivul român Andrei Muntean a fost notat cu 14,366 în calificările de la paralele, sâmbătă, în concursul masculin de gimnastică artistică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris.

11:20

Primul român intrat în competiție la Jocurile Olimpice de la Paris, canotorul Mihai Chiruță s-a calificat direct în sferturile de finală, a anunțat Federația Română de Canotaj.

Programul de sâmbătă al sportivilor din România:

De la ora 10:00 – Canotaj

Simplu vâsle masculin – Calificări: Mihai Chiruţă. REZULTAT: Calificare în sferturile de finală.

Dublu vâsle (2x) masculin – Calificări: Florin Enache, Andrei Cornea – REZULTAT: Calificare direct în semifinale.

Dublu vâsle (2x) feminin – Calificări: Simona Radiş, Ancuţa Bodnar

Patru vâsle (4x) masculin – Calificări: Ioan Prundeanu, Florin Horodişteanu, Leontin Nuţescu, Andrei Lungu.

Patru vasle (4x) feminin – Calificări: Patricia Cireș, Alexandra Ungureanu, Emanuela Ciotău, Andrada Moroșanu

De la ora 12:00 – Gimnastică artistică

Paralele masculin – Calificări: Andrei Muntean – El a avut o evoluție bună

De la ora 13:00 – Tenis, în complexul de la Roland Garros

Simplu feminin – Turul 1:

Irina Begu vs Iga Swiatek (ora 13:00)

Ana Bogdan vs Jasmine Paolini (ora 13:00)

Caroline Garcia vs Jaqueline Cristian (ora 16:00)

De la ora 16:00 – Tenis de masă

Simplu feminin – Preliminarii: Bernadette Szocs, Elizabeta Samara

Simplu masculin – Preliminarii: Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu

De la ora 17:30 – Tenis de masă

Dublu mixt – Optimi de finală: Bernadette Szocs, Ovidiu Ionescu

Referințe: