Jocurile Olimpice. Francezii pregătesc o ceremonie de închidere grandioasă, cu multe surprize și cu o cascadorie marca Tom Cruise

Organizatorii francezi pregătesc o ceremonie de închidere spectaculoasă, una în care regizorul Thomas Jolly a gândit și un moment special pentru Tom Cruise, anuntă Le Parisien.

Dacă festivitatea de deschidere a durat puțin peste trei ore, cea de închidere de duminică, 11 august, de pe Parc des Princes, va dura aproape două ore.

Spectacolul de la festivitatea de închidere se va numi „Records”, iar Le Parisien vorbește despre o creaţie distopică, o lume futuristă în care Jocurile au dispărut, conform News.ro.

Vor fi surprize, divertisment şi muzică pentru a asigura trecerea de la Paris 2024 la Los Angeles, oraș în care va avea loc următoarea ediție a Jocurilor Olimpice de vară în anul 2028.

Le Parisien vorbește despre recitaluri ale grupurilor franceze franceze Air şi Phoenix.

Nicolas Godin şi Jean-Benoît Dunckel, duo-ul Air, marchează în prezent 26 de ani de la lansarea primului lor album, „Moon Safari”.

Acest album devenit legendar s-a vândut în peste două milioane de exemplare în întreaga lume, în special în ţările anglofone.

În această toamnă, duo-ul va efectua un turneu pe continentul american, cu aproximativ douăzeci de concerte, dintre care două sold-out în Los Angeles.

Phoenix, la rândul ei, este o trupă fenomen de cealaltă parte a Atlanticului. Cvartetul din Versailles, care cântă în engleză, este condus de Thomas Mars, căsătorit cu regizoarea Sofia Coppola şi ginerele lui Francis Ford Coppola.

El îşi împarte timpul între Paris şi Los Angeles. Muzicienii din Paris şi pop-ul lor cu accente electronice au cucerit imediat Statele Unite, unde au fost adoptaţi încă de la cel de-al patrulea album al lor: „Wolfgang Amadeus Phoenix”. Albumul le-a adus un premiu Grammy în 2010 şi un turneu triumfal.

Tom Cruise va avea locul lui special la festivitatea de închidere de la Paris. Vedeta de la Hollywood va lua parte la o secvență de șapte-opt minute, subiectul principal fiind o cascadorie care va avea loc pe Stade de France.

Cu câteva zile în urmă, el a filmat o scenă în jurul literelor mitice „Hollywood” din Los Angeles, care va servi ca o lansare simbolică pentru Jocurile Olimpice din 2028. Vorbim despre o superproducţie hollywoodiană, în care unii speră să apară şi Beyoncé.

Remintim că la ceremonia de deschidere de pe 26 iulie au participat, printre alții, Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura, Gojira, dar și vedete ale lumii sportului precum Nadia Comăneci, Carl Lewis, Serena Williams, Zinedine Zidane sau Rafael Nadal.

JO Paris 2024: Tom Cruise, Phoenix and Air will be present at the closing ceremony – Le Parisien https://t.co/ChdveKvyj3