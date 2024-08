JOCURILE OLIMPICE. Românul care a pornit de la circ a căutat sportivi în favelele din Rio și a dus două sportive din Brazilia la PARIS 2024

Antrenorul de haltere de astăzi, Dragoș Stănică, a ajuns în Brazilia în 1999, cu o trupă de circ cu care avea un număr de acrobație. Povestește cum a construit de la zero echipa de haltere a Braziliei și sunt împreună la Jocurile Olimpice.

La Jocurile Olimpice de la Paris, Brazilia concurează la haltere cu două sportive. Antrenorul lor este român, scrie siteul nostru de sport, GOLAZO.ro.

Singur în orașul cu 7 milioane de oameni

Numele tehnicianului este Dragos Stănică, 57 de ani. A lucrat cu doi dintre cei mai cunoscuți luptători brazilieni din UFC: Minotauro Nogueira și Junior Dos Santos. Apoi a pus bazele unei echipe de haltere la Rio de Janeiro, orașul cu aproape 7 milioane de locuitori sau 13 milioane dacă se calculează și imensa arie metropolitană.

Spiritul de echipă spune românul că a contat. Halterele sunt un sport individual, dar nu individualist. În mod paradoxal, de la această afirmație a pornit succesul românului Dragoș Stănică.

El spune că ideile sale, educate în Europa, legate de nevoia de cooperare și de lucru în echipă au fost cele care l-au ajutat să construiască ceva nou în Brazilia.

„Brazilienilor nu le place să se antreneze împreună”

„În 2002, nu era niciun sportiv de haltere în Rio. Am început de la zero și am crescut încet-încet. A fost foarte greu, ei nu m-au primit bine. Nu brazilienii, ci președintele Federației din perioada aia și persoanele din jurul acestuia. Nu m-au vrut niciodată și a trebuit să lupt foarte mult ca să mă impun, să cresc, să am sala mea de antrenamente”, povestește Stănică.

„O caracteristică pe care o au ei, e că nu le place să se antreneze împreună. Au filosofia asta portugheză, să fie foarte buni, separați, fiecare în cartierul lui, nu le place să se amestece. Nouă, românilor, ne place foarte mult să lucrăm împreună, la fel rușilor, germanilor. Noi vrem să lucrăm cu alt prieten, alt coleg la aceeași bară, lor nu le place, trebuie să fie singuri, să meargă în ritmul lor, nimeni să nu-i deranjeze, sunt mai complicați în privința asta”, explică Stănică.

„M-a ajutat foarte mult Comitetul Olimpic Brazilian, mai ales la început. Dacă nu erau ei, nu reușeam”, spune antrenorul.

Poveste de dragoste cu doctorița care l-a operat la Rio

În 1999, trupa de circ cu care era la vremea respectivă a ajuns în Brazilia. Acolo, Stănică a suferit un accident la genunchi și a fost obligat să se opereze.

„Stăteam în Rio de Janeiro și, pentru că a trebuit să stau mai mult timp, să mă refac, vreo 8 luni de zile, am început să ies cu doctorița care m-a operat și ne-am căsătorit”, povestește el.

A început să caute tinerii în favele

După ce și-a întemeiat o familie n-a mai vrut să călătorească prin lume cu circul. Dar trebuia să-și găsească un rost în Rio de Janeiro. Și a început lupta lui.

Românul spune că, la început, și-a recrutat sportivii din favele, inclusiv din „Cidade de Deus", ce a devenit cunoscută în toată lumea datorită filmulului cu același nume.