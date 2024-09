Jodie Foster a rupt „blestemul” serialului „True Detective” la Gala Premiilor Emmy

Actrița americană Jodie Foster a devenit duminică primul membru al distribuției serialului „True Detective” recompensat cu un Premiu Emmy, punând capăt astfel unei serii negative greu de explicat pentru apreciatul și popularul serial produs de HBO, relatează IndieWire.

Serialul detectiv de tip antologie a început în 2014, ajungând acum la al patrulea sezon pe HBO, și a numărat printre actorii săi nume cunoscute ca Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Rachel McAdams și Mahershala Ali.

În pofida faptului că True Detective s-a bucurat în general de recenzii foarte bune din partea criticilor de film și a fost apreciat și de publicul larg, niciunul dintre actorii care au jucat în el nu au fost recompensați până acum cu un Premiu Emmy.

„Puține serii pierzătoare au fost mai enigmatice decât refuzul de durată al Academiei de Televiziune [Americane] de a acorda un Emmy unui membru al distribuției True Detective”, subliniază IndieWire, unul dintre cele mai cunoscute site-uri specializate pe cinema de la Hollywood.

Jodie Foster a pus capăt acestei serii negative duminică seara, când a fost premiată cu Premiul Emmy pentru cea mai bună actriță într-un serial antologie sau miniserie datorită interpretării din sezonul 4 al True Detective, numit de HBO Night Country.

Vorbind cu reporterii prezenți la gală după ce a ridicat premiul, actrița americană în vârstă de 61 de ani a minimalizat importanța reușitei sale individuale, atribuind succesul echipei din care a făcut parte.

„Ideea de a fi cu o echipă este pur și simplu un sentiment extraordinar. Îmi doresc să fi știut asta când aveam 20 de ani și eram egoistă și credeam că totul este despre mine. A fost distractiv, să te gândești la tine tot timpul, dar în cele din urmă ajungi să fii nemulțumit când ai 60 de ani”, a declarat ea.

„Și apoi bingo, evrica, îți dai seama cât de grozav este să servești alături de alți actori și povestea în ansamblul ei. Deci se simte bine. Am avut 19 nominalizări [la Premiile Emmy] și suntem această familie nebunească care a trăit în întunericul iernii din Arctica”, a adăugat ea cu referire la seria negativă de până acum a serialului.

Serialul True Detective a mai câștigat un singur Premiu Emmy din 2014 încoace, acordat pentru chiar primul sezon regizorului Cary Joji Fukunaga. Acesta a fost recompensat pentru regizarea Who Goes There, al patrulea episod al sezonului 1 al True Detective.

În ceea ce o privește pe Jodie Foster, deși are în spate o carieră ilustră care include două Premii Oscar pentru rolurile sale din filmele The Accused („Acuzata”, 1988) și The Silence of the Lambs („Tăcerea mieilor”, 1991), ea a câștigat duminică seara primul Premiu Emmy.

Ea mai fusese nominalizată la Premiile Emmy, acordate anual celor mai bune seriale produse de Hollywood, de două ori, în 1999 și 2014 pentru rolurile sale din The Baby Dance și Orange is the New Black. Lista completă a Premiilor Emmy decernate duminică seara poate fi consultată AICI.

Fiind o producție a HBO, serialul True Detective poate fi văzut în streaming pe Max, noua platformă lansată mai devreme în cursul acestui an pentru a înlocui HBO Max.

