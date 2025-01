VIDEO Joe Biden avertizează în ultimul său discurs adresat națiunii că în America se conturează o oligarhie: „Reprezintă o amenințare la adresa întregii noastre democrații”

Preşedintele american Joe Biden a avertizat în discursul său de adio rostit miercuri cu privire la o „oligarhie care se conturează” în cadrul Statelor Unite, relatează agenția AFP, citată de News.ro.

În ultimul său discurs către naţiune, liderul democrat a avertizat, de asemenea, cu privire la o „concentrare periculoasă a puterii în mâinile unor oameni ultra-bogaţi”.

Biden va preda luni puterea rivalului său republican conservator Donald Trump, care s-a aliat cu cel mai bogat om din lume, Elon Musk, printre alţi lideri înstăriți din domeniul tehnologiei.

În vârstă de 82 de ani, Biden a avertizat cu privire la „consecinţele periculoase în cazul în care abuzul lor de putere va rămâne necontrolat”.

„În prezent, în America se conturează o oligarhie (a cărei) ultra-bogăţie, putere şi influenţă reprezintă o ameninţare reală la adresa întregii noastre democraţii, a drepturilor noastre fundamentale şi a libertăţilor noastre”, a declarat Biden în discursul cu un ton foarte sumbru.

Biden: "I want to warn the country of some things that give me great concern. That's the dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra wealthy people and the dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape" pic.twitter.com/3JFO40udS3