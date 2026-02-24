Jurnalista Marina Ovsyannikova, la patru ani de la pancarta anti-război din direct, explică de ce rușii sunt loiali lui Putin: „Mulți ruși susțin cu adevărat tot ceea ce se întâmplă”



Marina Ovsyannikova, jurnalista care în martie 2022 a intrat în direct la Pervîi Kanal cu o pancartă anti-război, afirmă într-un interviu pentru HotNews că, la patru ani de la invazia la scară largă a Ucrainei, propaganda a creat o „bulă informațională” în Rusia, iar accesul la surse independente este tot mai restricționat. Chiar și persoane cu vederi anterior liberale ajung să justifice poziția Kremlinului.

„Probabil pierdem războiul informațional. Forțele sunt absolut inegale”, spune Marina Ovsyannikova.

– În 2023, într-un interviu pentru HotNews, ați spus că este necesară o luptă pentru mințile rușilor, că încă nu este totul pierdut. Acum se împlinesc 4 ani de la invazia la scară largă. Cum considerați, cât de mult a avansat această luptă? Și mai considerați în continuare că nu este totul pierdut?

– Știți, desigur, acum am o perspectivă mai pesimistă asupra a ceea ce se întâmplă, pentru că inițial, când a început războiul, consideram că este un război exclusiv al lui Putin.

Dar acum văd cât de mulți ruși susțin cu adevărat tot ceea ce se întâmplă. Acesta este, desigur, efectul propagandei în interiorul căreia trăiesc.

„Transmiterea unei informații independente către ruși devine tot mai dificilă și mai dificilă”

Pot chiar să vă spun că recent am vorbit cu o persoană care încă se află în interiorul Rusiei. Anterior, el avea vederi foarte liberale, proamericane, prooccidentale. Mai mult decât atât, chiar familia lui locuiește în SUA. Dar acum îmi spune că, “știți, nu totul este atât de clar, poate că Putin are dreptate”. Acesta este efectul propagandei, este efectul acelei bule informaționale în care trăiesc în Rusia toți cei care au rămas.

Cât de mult reușesc mass-media independente să spargă acest efect, să spargă această bulă și să transmită informații independente acolo, este, desigur, o mare întrebare, având în vedere că acum în Rusia există așa-numitul „gulag informațional”, cum îl numesc eu.

Toate mesageriile, toate site-urile, toate rețelele sociale sunt blocate, toți sunt forțați să treacă la noul mesager MAX. De aceea transmiterea unei informații independente către ruși devine tot mai dificilă și mai dificilă. Din păcate, sunt nevoită să constat că, probabil, pierdem acest război informațional.

Toate mass-media independente ruse, care se află acum într-o stare foarte dificilă de emigrație și se confruntă cu dificultăți financiare colosale. Prin urmare, situația este destul de grea.

Bugetul Russia Today este de 270 de milioane de euro

Sediul Russia Today din Moscova. Foto: Vladimir Zhupanenko | Dreamstime.com

– Cum considerați, mass-media independente, în special dumneavoastră, colegii dumneavoastră care se află în zona unor astfel de viziuni deschise, dar care, din anumite motive financiare, au făcut tot posibilul pentru aceasta?

– Înțelegeți în ce situație ne aflăm? Un singur buget al Russia Today, RT, constituie acum 26 de miliarde de ruble (aproximativ 270 de milioane de euro – n.r.). Iar întregul buget al mass-mediei independente – nu știu, oscilează în jurul a câtorva milioane.

Forțele sunt atât de inegale și întreaga putere a propagandei de la Kremlin este atât de disproporționată, se cheltuiesc sume uriașe, sunt miliarde și miliarde de ruble. Putin cheltuiește toți banii doar pentru război și pentru propagandă.

Dacă comparăm cu volumul care există la noi, în mass-media independente, este absolut – probabil avem o sutime de procent din ceea ce are Putin în arsenalul său. El are bani pentru atacuri cibernetice informaționale, pentru diverse operațiuni de destabilizare a Occidentului.

Mass-media independentă rusă nu are absolut nimic. Ele supraviețuiesc din donații. Solicită permanent donații, solicită granturi de la Uniunea Europeană. Sunt unități absolut incomparabile. Prin urmare, acum nu se poate vorbi despre o confruntare eficientă cu propaganda putinistă. Facem tot ce putem, dar forțele sunt absolut inegale.

„Acest război este o crimă și că ați început această crimă colosală”

– Dacă revenim totuși la ieșirea dumneavoastră în direct atunci, în martie 2022, cu pancarta anti-război – cum evaluați acum acest gest? În ce măsură a avut totuși un anumit efect pentru societatea rusă și pentru dumneavoastră personal acum, acolo unde vă aflați?

– Știți, foarte mulți mi-au scris pe rețelele sociale că, în primele zile ale războiului, totul era atât de sumbru, iar gestul meu pur și simplu i-a susținut.

Au înțeles că nu sunt singuri, că nu doar ei gândesc astfel, că acest război nu este necesar nimănui, că există destul de mulți oameni, chiar ținând cont că există astfel de persoane în interiorul mașinăriei propagandistice de la Kremlin, cum eram eu – acest lucru i-a susținut foarte mult pe oamenii cu vederi liberale din Rusia în acel moment.

Și avalanșa de mesaje de aprobare, pozitive, pur și simplu nu știu, toate rețelele mele sociale au fost inundate de aceste mesaje, de aceste mesaje sociale.

De aceea cred că, cel mai probabil, a fost mai degrabă un efect psihologic pentru acei oameni care nu susțineau războiul, dar în același timp a fost un semnal pentru Kremlin: priviți, chiar și în interiorul sistemului vostru sunt foarte mulți oameni care consideră că acest război este o crimă și că ați început această crimă colosală.

„Exodul ar fi putut fi mai masiv”

– Atunci vă așteptați ca totuși unii colegi să vă urmeze? În ce măsură, dacă puteți spune, urmăriți acum situația în redacția televiziunii, oamenii au început să plece de acolo după 2022?

– Atunci când a început războiul, a fost probabil cea mai masivă plecare a angajaților de pe canalele federale.

Mulți plecau pur și simplu în necunoscut, într-un fel de downshifting, plecau la țară și încercau să se ocupe de cu totul altceva, pentru că în Rusia, dacă rămâi în Rusia, nu poți lucra pentru mass-media independentă, deoarece toate mass-media se află, desigur, sub controlul Kremlinului.

Prin urmare, oamenii pur și simplu părăseau jurnalismul și încercau să se regăsească undeva, în altceva. Cine putea, desigur, emigra și se alătura mass-mediei independente.

Și atunci, dacă acel moment ar fi fost susținut, dacă atmosfera nu s-ar fi tensionat atât de puternic în acel moment, mi se pare că exodul ar fi putut fi mai masiv. Dar, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat.

„Oamenii se tem, se tem pentru copiii lor. De aceea preferă să joace după regulile Kremlinului”

Așa cum nu s-a întâmplat nici cu elitele, care în momentul începutului războiului au încercat și ele să se îndepărteze de Putin, dar Occidentul, cum spun eu, a blocat toți oamenii împreună cu Putin, pentru că acestor oameni nu li s-a permis să-și scoată capitalurile, nu li s-a permis să plece în Occident și au început să fie blocați din toate părțile.

Și de aceea nu au găsit nimic mai bun decât să se întoarcă înapoi la Putin și să susțină puterea. La fel și propagandiștii – totul a rămas la fel.

Dacă ar fi avut vreo șansă, cum spun eu, să părăsească această navă care se scufundă atunci când a început războiul, dacă ar fi existat vreo ieșire din această situație, cred că foarte mulți s-ar fi îndepărtat de Putin.

Dar, deoarece nu a existat nicio ieșire, nici personală, nici financiară, s-a întâmplat, dimpotrivă, exact ceea ce observăm acum. Societatea rusă s-a unit în jurul lui Putin. Îl susține pe Putin, susține războiul, pentru că nu a existat o altă opțiune.

Chiar și acei oameni care aveau vederi liberale în Rusia la momentul începerii războiului au înțeles că nu există ieșire din această situație.

Ei trăiesc în acest sistem, încercând să se păstreze pe ei înșiși, încercând să-și păstreze familiile. Se află sub presiune constantă. Este un stat polițienesc. Dacă îți ridici capul, dacă începi imediat să protestezi, viața ta va fi complet distrusă, vei ajunge în închisoare.

De aceea puțini sunt gata pentru un pas atât de disperat, pe care, la vremea sa, l-am făcut eu. Oamenii se tem, se tem pentru copiii lor. De aceea preferă să joace după regulile Kremlinului, înțelegând că, dacă încep acum să protesteze, rezultatul va fi unul singur. Va fi închisoare pentru mulți ani.

„Susțin eforturile lui Trump, dar lui Putin nu i se poate acorda încredere”

Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: White House Photo / Alamy / Profimedia

– Poziția lui Trump față de Rusia – cum o înțelegeți dumneavoastră? Unde ar putea duce aceste negocieri, aceste întâlniri trilaterale?

– Înțeleg că Ucraina este obosită, Ucraina sângerează, îngheață. Și foarte mulți oameni din Ucraina doresc să oprească războiul, pentru că sunt deja la limita emoțională și la limita fizică, deoarece este imposibil pentru o persoană să trăiască într-un asemenea regim timp de patru ani.

De aceea, desigur, susțin eforturile lui Trump de a opri această nebunie, de a opri acest război. Dar, în același timp, vreau să spun că lui Putin nu i se poate acorda încredere.

Știți că este o persoană care înșală mereu și care minte mereu Occidentul. Înainte de începerea războiului, toți spuneau la unison – și Lavrov, și Zaharova – că nu va exista niciun război. Și Putin spunea că nu va exista niciun război, dar în cele din urmă acesta a început.

De aceea războiul, desigur, trebuie oprit, dar cu ce preț, și este Ucraina pregătită să cedeze, așa cum cere acum Putin, Donbasul? Aceasta este încă o mare întrebare și, desigur, ar trebui organizat un referendum. În acest moment, din câte înțeleg, aceste negocieri au ajuns într-un impas.

Ce va fi mai departe nu este clar. Prin urmare, desigur, trebuie găsită o ieșire, dar consider că, în prezent, Occidentul are nevoie de o strategie comună împotriva Rusiei. Este nevoie de un fel de nou război rece. Este nevoie de un concept al “unui nou război rece 2.0”, pentru ca sancțiuni stricte împotriva Rusiei să fie introduse și să existe o politică consecventă a Occidentului față de Rusia.

Iar atunci vom ajunge la punctul acestor negocieri dintr-o poziție complet diferită, dintr-o poziție de forță. Ucraina poate ajunge la ele din această poziție. De aceea, acum, mi se pare că totul depinde de Occident, iar care va fi rezultatul depinde tot de Occident.

Cum arată opoziția rusă din exil

– O altă întrebare, dacă în condițiile actuale, putem vorbi că încă există opoziție în Rusia? Poate nu pe interiorul Rusiei, ci oameni care au emigrat, multe nume care se prezintă drept opoziție. Deci, cine sunt ei și în ce măsură are o voce, inclusiv cu sprijinul Occidentului?

– Consider că, în prezent, opoziția rusă din străinătate este formată din trei grupuri. Este Free Russia Foundation, echipa lui Navalnîi și, în plus, Comitetul Antirăzboi al Rusiei. Aceste trei grupuri acționează activ.

Mai mult, acum a fost creată, pe baza APCE, platforma „Opoziția Rusă”, în care au intrat 15 persoane reprezentând Rusia. Sper că aceste 15 persoane vor face lobby activ pentru interesele Ucrainei, vor pleda activ pentru susținerea Ucrainei și, de asemenea, poate vor promova anumite legi pentru a îmbunătăți viața rușilor antirăzboi care se află acum în emigrație, pentru a le îmbunătăți viața în Occident.

Prin urmare, opoziția rusă există. Mai mult, formarea acestei platforme în cadrul APCE este un pas foarte important. Din câte știu, la Kremlin și în Rusia există multă nemulțumire în legătură cu acest lucru. Este un pas foarte dureros, pentru că, după 4 ani, în sfârșit am reușit să legitimăm această opoziție rusă din străinătate. Prin urmare, totuși există anumite rezultate pozitive, anumite evoluții pozitive.

– Dacă pot să vă întreb despre experiența dumneavoastră personală – cum ați reușit în acești patru ani să vă stabiliți într-un loc nou, inclusiv ca jurnalist, din punct de vedere profesional și personal?

– Eu lupt, ca să spun așa, de una singură, pentru că emigrația este un lucru atât de greu încât nu i-aș dori nimănui, nici măcar în cel mai urât coșmar, să i se întâmple așa ceva, pentru că trebuie să te reconstruiești de la zero. Practic, nu mă mai ocup de jurnalism.

Am organizat împreună cu un alt politician din opoziție, care se află și el în exil – politicianul rus Ghenadi Gudkov – un club democratic rus în Franța și ne ocupăm mai mult de activism politic.

În aceste condiții facem tot ce este posibil. Încercăm să organizăm întâlniri cu politicieni francezi, cu politicieni europeni, pentru a le explica ce se întâmplă în realitate în Rusia și cât de important este să fie susținută Ucraina în acest moment, cât de important este sprijinul unit al Occidentului pentru Ucraina acum.

Prin urmare, încercăm, desigur, să desfășurăm o anumită activitate politică, dar totul este foarte dificil. Foarte des întâlnesc o astfel de poziție: că orice rus, indiferent cum ar fi “rus bun” sau “rus rău” – este oricum același lucru.

În prezent, în Rusia, aproximativ 2000 de deținuți politici se află în închisorile rusești, iar pentru acești oameni nimeni nu luptă, nimeni nu cere eliberarea lor, iar ei pot putrezi acolo până când acest regim va exista. Toți au primit pedepse uriașe de mai mulți ani pentru poziția lor antirăzboi. Pur și simplu pentru postări antirăzboi pe Facebook, înțelegeți, mulți dintre acești oameni.

Despre posibilitatea reconcilierii dintre ruși și ucraineni

– În opinia dumneavoastră, cât de posibilă este și când, în ce condiții, reconcilierea rușilor și ucrainenilor la nivel cotidian? Evident, războiul trebuie să se încheie, războiul la scară largă. Cum considerați, în ce condiții este posibil acest lucru în viitorul apropiat?

– Dacă vorbim despre Franța, nu există ostilitate între ruși și ucraineni, pentru că după patru ani de război toată lumea a înțeles deja cine ce face și cine cu ce declarații vine. La nivel personal, eu mențin relații cu ucraineni care trăiesc la Paris. Mai mult, nu văd nicio agresivitate. Mai mult, la evenimentele noastre au venit reprezentanți ai ambasadei Ucrainei. Ne-au susținut.

Evenimentul a avut loc pe 19 februarie, la Paris. De aceea nu văd nicio problemă în comunicarea cu ucrainenii. În ceea ce privește momentul în care această ostilitate va înceta la un nivel mai larg, acest lucru depinde de momentul în care se va încheia războiul.

Cred că, dacă puterea în Rusia se va schimba, dacă va veni o persoană cu viziuni prooccidentale, atunci cred că relațiile vor putea fi restabilite destul de repede. Dacă se va schimba retorica, dacă retorica antiucraineană și antioccidentală va dispărea complet în Rusia, cred că relațiile vor putea fi refăcute destul de rapid.

„Este posibil să fie nevoie de încă 25 de ani pentru ca Rusia să revină pe calea democrației”

– Acest lider prooccidental, în opinia dumneavoastră, când este posibil ca un astfel de om să fie ales în Rusia?

– Cred că, dacă din anumite motive Putin va părăsi acum scena, următorul regim care va veni în Rusia va fi unul de tranziție, destul de naționalist. Nu va fi imediat un miracol în care democrații vor veni la putere, iar Kara-Murza va deveni, nu știu, noul președinte al Rusiei – nu, nu se va întâmpla așa ceva.

Va exista o perioadă de tranziție, destul de complicată, destul de dureroasă. Dar după această persoană, consider totuși că democrații au șanse să ajungă la putere în Rusia, pentru că eu cred că această rătăcire nu este pentru totdeauna.

Însă faptul că va dura mult timp este deja clar. Putin a construit acest regim timp de 25 de ani și este posibil să fie nevoie de încă 25 de ani pentru ca Rusia să revină pe calea democrației.

– Și dacă ați avea posibilitatea, inclusiv în spațiul public, să vă adresați cetățenilor ruși care trăiesc acum în Rusia, indiferent dacă susțin sau nu susțin războiul, dar trăiesc în Rusia?

– Nu vă uitați la televizor. Închideți televizorul și nu ascultați mass-media putinistă. Încercați, instalați-vă un VPN, citiți Meduza, Novaia Gazeta, ascultați Echo Moscova, încercați să înțelegeți ce se întâmplă cu adevărat.