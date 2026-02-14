La doar câteva săptămâni după ce Trump a adus NATO în pragul colapsului, Rutte are o perspectivă complet diferită asupra alianței

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vorbește în timpul unei întâlniri cu președintele Donald Trump, în marja reuniunii Forumului Economic Mondial de la Davos, în Elveția, pe 21 ianuarie 2026. FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia

Decizia Europei de a cheltui mai mult pentru apărare readuce America în prim-plan, a afirmat vineri secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat Politico în marja Conferinței de Securitate de la Munchen.

La doar câteva săptămâni după ce Donald Trump a adus alianța în pragul colapsului amenințând că va anexa insula Groenlanda, un teritoriu autonom danez, Rutte l-a lăudat pe președintele american pentru că a pus presiune asupra țărilor europene să-și crească cheltuielile militare – evitând în același timp întrebările despre oportunitatea amenințării venite din partea SUA asupra suveranității unui alt stat membru NATO.

„Aș spune că NATO este mai puternică ca niciodată, de la căderea Zidului Berlinului” și până în prezent, a spus Rutte.

El a precizat că, la reuniunea de joi a miniștrilor apărării din țările NATO, „am simțit o schimbare de mentalitate, în sensul că europenii nu mai spuneau doar: «Hei, vom cheltui mult mai mult»”. „Schimbarea de mentalitate constă în faptul că europenii spun: «Trebuie să preluăm mai mult conducerea în NATO»… și asta este exact ceea ce dorea Statele Unite”, a continuat el.

„Acest lucru face mai ușor pentru Statele Unite să rămână ancorate în NATO”, a adăugat Rutte.

Declarațiile acestuia au venit după ce adjunctul șefului Pentagonului, Elbridge Colby, a avut o intervenție neobișnuit de cordială a la reuniunea de joi a miniștrilor alianței, desfășurată la Bruxelles – pe care unii europeni au interpretat-o ca un semn că SUA doresc să pună capăt episodului Groenlanda.

Colby a cerut un nou „NATO 3.0”, în care europenii să plătească mai mult pentru propria lor apărare și să reducă activitățile NATO la sarcina ei principală de apărare a teritoriului alianței – o idee susținută vineri de Rutte.

Comentariile șefului NATO reflectă, de asemenea, un sentiment de ușurare la München din partea multor europeni care speră că cele mai grave tensiuni transatlantice, de luna trecută, s-au atenuat – cel puțin pentru moment.

Cu toate acestea, Rutte a fost recent criticat de unii aliați pentru că a mers prea departe în apărarea lui Trump și a SUA.

Această strategie încercată și testată, menită să-l împiedice pe Trump să distrugă alianța, a fost ridiculizată anul trecut, după ce Rutte l-a numit pe președintele SUA „daddy” („tati”).

Secretarul general al NATO a insistat că porecla „nu a fost niciodată intenționată”, atribuind-o – deși a vorbit într-o engleză fluentă – „cunoștințelor” lui „insuficiente de limba engleză”.

Descriindu-l pe Trump ca un „tip amuzant” cu „mult umor”, Rutte a răspuns la faptul că porecla face acum parte din reputația lui: „Mă împac cu asta”.