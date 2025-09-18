Legendara formație britanică Iron Maiden va concerta pe Arena Națională, în cadrul turneului „Run For Your Lives”

Trupa britanică Iron Maiden va concerta la București, pe Arena Națională, pe data de 28 mai 2026, în cadrul turneului „Run For Your Lives”. Biletele vor fi puse în vânzare pentru publicul general începând din 27 septembrie.

Iron Maiden îşi continuă turneul aniversar „Run For Your Lives”, dedicat celor 50 de ani de carieră, cu un listă de piese care reuneşte momente definitorii din istoria trupei şi cu cel mai spectaculos show pus în scenă până acum, scrie într-un comunicat transmis de Emagic.

Formaţia a anunţat primele date dintr-un calendar extrem de încărcat pentru 2026, care va debuta în vară cu o revenire în Europa. Trupa va urca pe scena marilor festivaluri de rock şi va concerta pe stadioane din ţări şi regiuni neincluse în itinerariul din 2025.

Ulterior, turneul va continua şi în alte zone ale lumii, ce urmează să fie anunţate.

„Ne bucurăm enorm de acest turneu Run For Your Lives. Fanii au fost incredibili, setlistul este perfect pentru aniversarea de 50 de ani, show-ul este, probabil, cel mai bun pe care l-am făcut vreodată, iar cererea de bilete a fost uriaşă – aproape toate spectacolele au fost sold out, cu peste un milion de fani prezenţi. Aşa că am decis să susţinem mai multe concerte în Europa, înainte de a merge în alte părţi ale lumii mai târziu în an. Desigur, Simon Dawson se va alătura din nou la tobe, iar el şi întreaga trupă le mulţumesc fanilor pentru primirea extraordinară din prima parte a turneului”, afirmă basistul şi fondatorul trupei, Steve Harris, citat de News.ro.

„Am fost copleşiţi de reacţia pozitivă a fanilor şi a mass-media la prima parte a turneului Run For Your Lives. Ştiam că am creat un show special, dar energia fanilor la fiecare concert a fost resimţită de trupă şi cred că toţi am trăit ceva memorabil, poate chiar cel mai bun turneu al nostru”, a adăugat managerul trupei, Rod Smallwood.

Biletele vor fi puse în vânzare sâmbătă, 27 septembrie, la ora 11:00, iar pre-sale-ul pentru membrii fan clubului Iron Maiden începe pe 23 septembrie, la ora 11:00.

Pentru acest eveniment vor fi disponibile bilete cu acces general în zona de gazon (categorie unică), precum şi bilete cu loc pe scaun în cele trei inele ale stadionului.

Biletele vor fi disponibile la adresa ironmaiden.emagic.ro şi pe iaBilet.ro.