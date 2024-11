LIVE Război în Ucraina, ziua 1000: Arsenal rusesc, lovit de ucraineni în Briansk / Kievul a folosit pentru prima oară rachete furnizate de SUA / Reacția Kremlinului

La o mie de zile de la începutul războiului, peste 11.000 de soldați nord-coreeni luptă alături de forțele ruse în regiunea Kursk, unde trupele Kievului au ocupat mai multe localități începând cu luna august.

Evenimentele de marți, ziua 1000 a războiului din Ucraina, LIVE:

19:49

Președintele turc Tayyip Erdogan apărat marți decizia Rusiei de a-și schimba doctrina nucleară, pentru că, după părerea sa, trebuia să ia măsuri pentru a se proteja, iar NATO ar trebui să examineze cu atenție declarația Moscovei, releatează Reuters.

Ce înseamnă 1000 de zile de război pentru ucraineni obișnuiți?

19:25

La 1000 de zile de la începutul războiului din Ucraina, HotNews a vorbit cu mai mulți ucraineni obișnuiți, din localități diferite, pentru a afla ce a reprezentat pentru ei această perioadă. Oamenii au povestit care au fost cele mai grele momente prin care au trecut, ce vor să transmită comunității internaționale, dar și poporului rus.

18:59

Danemarca va aloca 130 de milioane de euro pentru dezvoltarea industriei de apărare ucrainene, a anunțat premierul danez Mette Frederiksen pe 19 noiembrie în timpul unei conferințe de presă comune cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Kyiv Independent.

Frederiksen a venit la Kiev pe 19 noiembrie într-o vizită surpriză și l-a întâlnit pe Zelenski în cea de-a 1000-a zi a invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

„Este important pentru mine ca propria noastră industrie, nu numai în Danemarca, ci și în toate țările vecine, să poată vizita Ucraina și să învețe din experiența dumneavoastră și din capacitatea dumneavoastră de a vă extinde și dezvolta liniile de producție”, a spus Frederiksen.

Danemarca a devenit prima țară care s-a oferit să doneze arme Ucrainei prin achiziții directe de la industria de apărare ucraineană, în timp ce bugetul de apărare al Kievului nu corespunde capacităților de producție internă de arme.

Potrivit președintelui, industria de apărare ucraineană a atras deja peste 1 miliard de dolari în conformitate cu acest model de finanțare de la parteneri, inclusiv Norvegia, care a aderat recent.

17:05

Parlamentul Ucrainei a aprobat marți bugetul de stat pentru 2025, canalizând mai multe fonduri pentru eforturile de apărare ale Kievului, în ziua în care invazia pe scară largă a Rusiei a ajuns la cea de-a 1000-a zi, relatează Reuters.

Reacția Moscovei după atacul ucrainean cu rachete ATACMS în interiorul Rusiei

16:41

Atacul lansat de Forțele Armate Ucrainene (AFU) asupra regiunii Bryansk cu rachete americane ATACMS este un semnal că Occidentul dorește să escaladeze conflictul. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat acest lucru în cadrul unei conferințe de presă susținute după summitul G20 de la Rio de Janeiro.

15:35

Rusia începe producţia în masă de adăposturi antiatomice mobile „KUB-M” care pot oferi protecție la radiații nucleare și unde de șoc.

Adăpostul antiatomic „KUB-M”, a cărui producție în masă a început recent în Rusia, arată ca un container de transport armat și poate oferi o anumită protecție împotriva radiațiilor, schije, resturi și incendii, a transmis institutul rus de cercetare al Ministerului de Urgență, potrivit Reuters.

Adăposturile antiatomice mobile pot proteja împotriva unei varietăți de amenințări provocate de om și dezastre naturale, cum ar fi radiațiile, schijele, resturile și incendiile, și pot fi desfășurate în vastul permafrost nordic al Rusiei, a transmis institutul rus.

Ucraina a folosit rachete ATACMS pentru a lovi în interiorul Rusiei

14:28

Forțele ucrainene au lovit în premieră teritoriul Rusiei cu rachete cu rază lungă de acțiune ATACMS, furnizate de SUA, acuză marți după-amiaza ministerul rus al apărării, informație ce a apărut inițial în presa ucraineană.

BREAKING:



🇷🇺 🇺🇦 Large explosions were seen at a major ammunition depot, the GRAU arsenal, in Karachev, Bryansk Oblast, Russia, located 115 km from Ukraine. There is a possibility that this is the first ATACMS strike on Russian territory during the war. pic.twitter.com/HDO4a1XQcW — War Monitor (@War_Monitor09) November 19, 2024

13:02

Aliaţii trebuie să se „unească” pentru a sprijini Ucraina şi a se asigura că preşedintele rus Vladimir Putin „nu va reuşi”, a atenţionat ministrul apărării brtainic John Healey, în timp ce Regatul Unit a anunţat un ajutor militar suplimentar pentru Kiev în cea de-a 1000-a zi de război, relatează dpa și Agerpres.



Regatul Unit va furniza 7,5 milioane de lire sterline (9,5 milioane de dolari) pentru noi drone de atac şi de supraveghere, a afirmat marţi Ministerul Apărării din Regatul Unit.



Anunţul survine în momentul în care invazia rusă intră în cea de-a 1000-a zi şi pe fondul preocupării cu privire la o potenţială schimbare a poziţiei SUA sub Donald Trump, care a spus că vrea să pună capăt conflictului „într-o zi”.



Cele 7,5 milioane de lire vor fi investite via coaliţia de drone, alţi aliaţi furnizând încă 16 milioane lire sterline, din care 10 milioane lire sterline din partea Germaniei, 3 milioane lire din partea Canadei şi 3 milioane lire de la Luxemburg.



Aceasta ridică fondul total la 67 de milioane de lire sterline, inclusiv un total de 15 milioane de lire sterline de la Regatul Unit, a precizat Ministerul Apărării.



„La 1.000 de zile după ce Putin şi-a lansat invazia pe scară largă, angajamentul nostru faţă de Ucraina rămâne ferm. Preşedinte (ucrainean Volodimir) Zelenski şi poporul ucrainean vor avea tot sprijinul nostru atât timp cât este nevoie”, a subliniat Healey.



Miercuri, Parlamentul Regatului Unit va dezbate în a doua lectură un proiectul de lege de asistenţă financiară pentru Ucraina ce urmează să confirme un împrumut de 2,26 miliarde de lire pentru Kiev pentru echipament militar suplimentar.

12:20

Războiul din Ucraina a intrat marți în ziua 1.000. Ucrainenii se confruntă cu perspectiva unei noi ierni sub asaltul atacurilor rusești împotriva infrastructurii energetice a țării, sub ofensiva rusă care avansează în estul, nordul și sudul țării. Agenția Associated Press a făcut o radiografie unei zile din viața lor.

11:14

Președintele rus Vladimir Putin a aprobat marți o doctrină nucleară actualizată, afirmând că Moscova ar putea lua în considerare utilizarea armelor nucleare dacă ar fi supusă unui atac cu rachete convenționale susținut de o putere nucleară, informează Reuters.

10:19

Forțele aeriene ucrainene au declarat că au doborât 51 de drone și au pierdut urma altor 30 după ce Rusia a lansat 87 de drone în timpul nopții, potrivit Reuters.

09:47

Cel puțin șase persoane au fost ucise și 12 rănite, luni seară, într-un atac rusesc cu drone asupra unui cămin al unei instituții de învățământ din orașul Glukhovna din nordul regiunii Sumî, a declarat administrația militară a regiunii, conform Meduza și Ukrinform. Un copil se numără printre morți, iar doi copii printre răniți.

09:40

Și armata ucraineană a declarat marți că a lovit un arsenal rusesc în apropierea orașului Karachev din regiunea Briansk în timpul nopții, scrie Reuters.

Statul Major ucrainean a declarat că a înregistrat 12 explozii secundare și detonări în zona țintă.

09:34

Modificările la doctrina nucleară a Rusiei au fost elaborate şi vor fi formalizate după cum este necesar, a declarat marţi Kremlinul, semnalând din nou îngrijorarea Moscovei cu privire la ultima decizie a SUA în legătură cu autorizarea Ucrainei a de a folosi rachete cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, relatează Reuters.

09:22

Invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina a atins, pe 19 noiembrie, pragul simbolic de 1.000 de zile – un moment sumbru într-un conflict care a devenit cel mai sângeros din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Pentru a marca acest moment, Parlamentul European a convocat o sesiune plenară extraordinară pe 19 noiembrie. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmează să susțină un discurs de la distanță în cadrul acestei reuniuni, potrivit corespondentului HotNews, Oxana Bodnar.

08:11

Șase persoane au fost ucise, inclusiv un copil, în atacul cu dronă al Rusiei asupra regiunii Sumî din nord-estul Ucrainei, au declarat marți oficiali regionali, citați de Reuters.



Douăsprezece persoane au fost rănite în atacul dronei asupra unui cămin rezidențial din orășelul Hlukhiv, a declarat administrația militară a regiunii Sumî, care se învecinează cu Rusia.

07:40

Trupele ucrainene au atacat arsenalul Direcției principale ruse de rachete și artilerie din regiunea Briansk, a anunțat Andrii Kovalenko, șeful departamentului de contra-dezinformare din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.



„În regiunea Briansk, a fost lovit arsenalul 67 al GRAU din Rusia. Acolo se afla muniție de artilerie, inclusiv muniție Kandra pentru sistemele lor, KAB, rachete antiaeriene și muniție MLRS”, a declarat Kovalenko, citat de Ukrainska Prada.

Kovalenko nu a spus ce anume a fost folosit pentru a lovi arsenalul, dar a adăugat că arsenalul „a fost atacat anterior de drone”.

Guvernatorul regiunii Briansk, Alexander Bogomaz, a relatat despre un atac cu dronă. El a precizat că „drona a fost distrusă, nu au existat victime sau pagube”.

Un videoclip al exploziei din regiunea Briansk a apărut pe rețelele de socializare.

BREAKING:



🇷🇺 🇺🇦 Large explosions were seen at a major ammunition depot, the GRAU arsenal, in Karachev, Bryansk Oblast, Russia, located 115 km from Ukraine. There is a possibility that this is the first ATACMS strike on Russian territory during the war. pic.twitter.com/HDO4a1XQcW — War Monitor (@War_Monitor09) November 19, 2024

07:16

Potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, în prezent există peste 11 000 de trupe nord-coreene angajate în operaţiunile de luptă ruse împotriva Ucrainei în regiunea rusă Kursk, în creştere faţă de cele peste 10 000 raportate săptămâna trecută, relatează CNN și News.ro.

Răspunzând la o întrebare privind acuzaţia Rusiei că SUA escaladează războiul permiţând Ucrainei să folosească rachete cu rază lungă de acţiune furnizate de SUA pentru a lovi în interiorul Rusiei, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, a declarat că „atunci când ne uităm la escaladarea acestui conflict, Rusia a fost cea care a escaladat conflictul de nenumărate ori”, indicând creşterea numărului de soldaţi nord-coreeni.

Kursk este regiunea din sudul Rusiei în care Kievul şi-a lansat contraofensiva surpriză în vară, pentru a se pregăti să recucerească teritoriul.

Armele fabricate în SUA sunt destinate să fie utilizate în principal în această regiune pentru moment, a declarat un oficial american. Rusia încearcă să scoată Kursk de pe masă ca o potenţială monedă de schimb pentru ucraineni în orice viitoare discuţii de pace.

Miller nu a dorit să confirme oficial că SUA şi-a schimbat politica pentru a permite atacurile cu rază lungă de acţiune. Un înalt oficial american familiarizat cu această decizie a confirmat duminică că preşedintele Joe Biden şi-a schimbat politica pentru a permite Ucrainei să lovească în interiorul Rusiei cu ATACMS furnizate de SUA – o măsură care vine după desfăşurarea acestor trupe nord-coreene la Kursk.

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat săptămâna trecută că SUA vor continua să îşi „adapteze şi ajusteze” politica.

„În fiecare lună în care am fost implicaţi în apărarea Ucrainei de la agresiunea rusă, ne-am adaptat şi ne-am ajustat la nevoile Ucrainei, pe măsură ce câmpul de luptă se schimbă, pe măsură ce ceea ce face Rusia se schimbă, pe măsură ce sunt introduse elemente noi – de exemplu, forţele nord-coreene”, a declarat el în remarcile făcute la NATO.

Sinteza celor mai recente evenimente:

––––

Informațiile de luni privind războiul au fost LIVE aici pe HotNews.ro