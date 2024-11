Ucraina a lovit în premieră teritoriul rus cu rachete ATACMS. Ministrul rus al Apărării confirmă atacul

Forțele armate ucrainene au folosit în premieră rachete cu rază lungă de acțiune ATACMS primite din partea Statelor Unite pentru a lovi o țintă din interiorul Rusiei, transmite canalul financiar RBC Ucraina, citat de agenția Bloomberg. Informația nu a fost confirmată deocamdată oficial de Kiev, dar ministerul rus al apărării a transmis același lucru marți după-amiază.

RBC Ucraina a transmis informația marți, citând o sursă „informată” din cadrul Forțelor de Apărare a Ucrainei.

Sursa citată afirmă că atacul cu rachete ATACMS a lovit o instalație militară din apropierea orașului Karacev din regiunea Breansk. Localitatea Karacev se află la aproximativ 130 de kilometri distanță de granița cu Ucraina.

„Într-adevăr, ATACMS a fost folosit pentru prima dată pentru a lovi teritoriul Federației Ruse. Lovitura a fost efectuată asupra unui obiectiv din regiunea Briansk, a fost lovit cu succes”, a declarat sursa citată pentru jurnaliștii de la RBC Ucraina.

Jurnalistul ucrainean Yuri Butusov, corespondent de război și redactor-șef al publicației Censor.net, a declarat la rândul său, citând surse, că forțele Kievului au atacat cu rachete americane ATACMS un depozit militar din Breansk.

„Potrivit surselor Censor.Net, astăzi, pentru prima dată în istorie, Forțele Armate ale Ucrainei au lovit o instalație militară de pe teritoriul Rusiei cu rachete balistice ATACMS de fabricație americană”, a postat Yuri Butusov pe platformele sociale.

„În noaptea de 19 noiembrie 2024 unitățile Forțelor Armate ale Ucrainei, în coordonare cu alte componente ale Forțelor de Apărare, au provocat un incendiu asupra arsenalului 1046 al centrului de aprovizionare cu materiale și tehnică din zona orașului Karacev, regiunea Breansk din Federația Rusă. La ora 02.30, în această noapte au înregistrat 12 explozii secundare și detonări în zona țintă”, a mai scris acesta.

Ministerul rus al apărării a declarat marți după-amiaza că „în această noapte, la 03:25, inamicul a lovit un obiect pe teritoriul regiunii Breansk cu șase rachete balistice, conform datelor confirmate, au fost utilizate rachete operaționale-tactice ATACMS. Echipajele de luptă ale sistemului de apărare antiaeriană S-400 și ale sistemului de apărare antiaeriană Pantsir au fost doborâte 5 rachete, 1 a fost avariată”.

„Fragmentele sale au căzut pe teritoriul tehnic al unei instalații militare din regiunea Bryansk, provocând un incendiu care a fost stins cu promptitudine. Nu au existat victime sau distrugeri”, a mai transmis ministerul apărării de la Moscova.

Informația nu a fost confirmată până acum de surse oficiale de la Kiev. Ea contrazice, de asemenea, informațiile apărute în presa din Statele Unite potrivit cărora Casa Albă a autorizat Ucraina să folosească rachete ATACMS doar împotriva unor obiective militare din regiunea Kursk, unde au fost desfășurați soldați nord-coreeni.

Lovitura asupra depozitului militar din Karacev a fost anunțată marți dimineața de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei într-un mesaj distribuit pe rețelele de socializare. Însă Statul Major de la Kiev a revendicat doar lovirea obiectivului, fără a menționa că el a fost lovit cu rachete ATACMS.

Pe rețelele de socializare a apărut de asemenea o înregistrare video cu o explozie puternică înregistrată în cursul nopții la depozitul militar. Ea a fost geolocalizată independent:

🇷🇺 🇺🇦 Large explosions were seen at a major ammunition depot, the GRAU arsenal, in Karachev, Bryansk Oblast, Russia, located 115 km from Ukraine. There is a possibility that this is the first ATACMS strike on Russian territory during the war. pic.twitter.com/HDO4a1XQcW