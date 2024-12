LIVE Război în Ucraina, ziua 1012: Nou atac rusesc cu drone asupra Kievului / Coreea de Nord a trimis Rusiei „distrugătoarele de orașe” / Președintele Consiliului European și șefa diplomației UE s-au dus în prima zi a mandatului lor în Ucraina

Rusia lansat iar drone de atac spre Kiev peste noapte au declarat duminică dimineață oficiali ai capitalei ucrainene. Antiaeriana ucraineană a distrus aproximativ o duzină de drone deasupra orașului, potrivit administratorului militar Serhiy Popko. Resturi de drone au căzut într-un cartier al orașului, dar nimeni nu a fost rănit, a spus acesta. Corespondenții Reuters au auzit explozii deasupra orașului și mai târziu în cursul dimineții, când a fost anunțată a doua alarmă aeriană a zilei.

Zelenski spune că vrea arme şi garanţii de la NATO înainte ca Ucraina să negocieze cu Rusia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a asigurat duminică că ţara sa are nevoie de mai multe arme şi garanţii de securitate din partea NATO înainte de posibile negocieri cu Rusia. „Numai când vom avea toate aceste elemente şi vom fi puternici, va trebui să stabilim (…) agenda întâlnirii cu asasinii”, a spus el.

Volodimir Zelenski a făcut aceste declaraţii după o întâlnire cu noua şefă a diplomaţiei europene, Kaja Kallas, şi noul preşedinte al Consiliului European, Antonio Costa, ambii aflaţi într-o vizită simbolică de sprijin la Kiev în prima zi a mandatului lor.

Coreea de Nord a trimis Rusiei „distrugătoarele de orașe”. Ce ținte ucrainene sunt amenințate de redutabilele arme

Lansatoarele M1991 reprezintă o nouă achiziție importantă pentru forțele Moscovei. Acestea lansează lansează rachete de 240 de milimetri, cântărind 187 de kilograme, până la o distanță de aproximativ 60 de kilometri, depășind aproape toate sistemele de artilerie din inventarul ucrainean.

Zelenski a spus că este bucuros să-l primească pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, în prima zi în funcție a acestuia.

„Am discutat viziunea noastră asupra afacerilor europene și globale – provocările actuale și perspectivele pentru viitor. Acest început simbolic al activității noii conduceri (a UE) reflectă prioritățile-cheie pentru noi toți în Europa. Pacea este fundamentul și vom continua să facem tot posibilul pentru a pune capăt cât mai curând posibil acestui război, pe care Rusia l-a declanșat nu numai împotriva Ucrainei, ci și împotriva unei Europe unite, și pentru a consolida Europa – atât instituțiile UE, cât și politicile care sprijină fiecare națiune europeană”, a scris Zelenski pe rețeaua X.

Dmitri Medvedev, fost președinte rus, acum adjunctul lui Putin în Consiliul de Securitate al Rusiei, a declarat astăzi că are loc o tentativă de revoluție în Georgia, unde au izbucnit proteste împotriva deciziei guvernului de a suspenda discuțiile privind aderarea la Uniunea Europeană.

Fostul președinte rus a scris pe Telegram că Georgia „se deplasează rapid pe calea Ucrainei, în abisul întunecat. De obicei, acest gen de lucruri se termină foarte rău”.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că forțele sale au preluat controlul asupra a două așezări din regiunea Donețk – Illinka și Petrivka.

Forțele ruse dețin puțin mai puțin de 20 % din teritoriul Ucrainei și au avansat prin regiunea Donețk în ultimele două luni cu cel mai rapid ritm după martie 2022, conform datelor din surse deschise.

Acestea se apropie de Kurakhove și de orașul Pokrovsk din nord, unde se află singura mină care aprovizionează cu cărbune metalurgic industria siderurgică din Ucraina. (Reuters)

Vladimir Putin a promulgat bugetul Rusiei pentru următorii trei ani. Cheltuielile „pentru apărare” cresc și mai mult.

Preşedintele Rusiei a promulgat bugetul de stat pentru perioada 2025-2027, în care sunt prevăzute fonduri „pentru apărare” de 13,5 trilioane de ruble, adică de 126,844 de miliarde de euro pentru 2025.

Apărarea aeriană a distrus 32 din cele 78 de drone lansate de Rusia asupra Ucrainei peste noapte, au spus duminică forțele aeriene ale Kievului.

Alte 45 de drone s-au „pierdut la nivel local”, potrivit sursei citate, cel mai probabil ca urmare a bruiajului electronic. Atacul aerian rusesc a vizat în principal zone din nordul și centrul Ucrainei.

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 6 tancuri, 14 alte blindate de luptă, 14 tunuri, 76 diferite vehicule și 2 echipamente speciale.

Un copil a murit în regiunea Briansk din vestul Rusiei în urma unui atac masiv cu drone ucrainene, a afirmat duminică guvernatorul local Alexander Bogomaz pe Telegram.

Bogomaz a declarat că atacurile au distrus complet o casă din districtul municipal Starodubsky.

Potrivit canalului de Telegram Mash, un băiat în vârstă de 11 ani a murit după ce o dronă a lovit un a bloc cu cinci etaje din regiune.

Ministerul rus al Apărării a transmis că apărarea sa aeriană a distrus 29 de drone ucrainene peste noapte, inclusiv 20 în regiunea Briansk, șapte în regiunea Kaluga și câte una în regiunile Smolensk și Kursk. (Reuters)

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, au sosit duminică în capitala ucraineană Kiev pentru o vizită oficială.

„Din prima zi a războiului, UE a fost alături de Ucraina. Din prima zi a mandatului nostru, ne reafirmăm sprijinul neclintit față de poporul ucrainean”, a scris Costa pe rețeaua X.

