Zelenski spune că vrea arme şi garanţii de la NATO înainte ca Ucraina să negocieze cu Rusia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a asigurat duminică că ţara sa are nevoie de mai multe arme şi garanţii de securitate din partea NATO înainte de posibile negocieri cu Rusia pentru a pune capăt invaziei Moscovei lansate în 2022, transmite AFP.

Zelenski a făcut aceste declaraţii după o întâlnire cu noua şefă a diplomaţiei europene, Kaja Kallas, şi noul preşedinte al Consiliului European, Antonio Costa, ambii aflaţi într-o vizită simbolică de sprijin la Kiev în prima zi a mandatului lor, relatează Agerpres.

Această vizită are loc într-un moment în care tensiunile sunt maxime între Moscova şi Occident, după loviturile Ucrainei cu rachete americane şi britanice pe teritoriul Rusiei şi tragerea unei rachete hipersonice experimentale de către Rusia, care a şi ameninţat nuclear.

From day one of the war, the EU has stood by the side of Ukraine.



From day one of our mandate, we are reaffirming our unwavering support to the Ukrainian people.



Proud to be in Kyiv with @kajakallas and @Marta1Kos. pic.twitter.com/hlBxXCVVh7