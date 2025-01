LIVE Război în Ucraina, ziua 1058: Premierul britanic merge la Kiev pentru a semna cu Zelenski un parteneriat pe 100 de ani / Incendiu de proporții la un depozit de carburanți din regiunea rusă Voronej

Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni joi la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Ucraina pentru a semna un parteneriat de 100 de ani pentru a aprofunda legăturile de securitate, a anunțat joi biroul premierului Regatului Unit. Parteneriatul este menit să stimuleze colaborarea militară privind securitatea maritimă și să consolideze Marea Britanie drept partener privilegiat pentru sectorul energetic al Ucrainei, strategia privind mineralele esențiale și producția ecologică de oțel, printre altele, potrivit Reuters.

Forțele de pompieri au intervenit toată noaptea pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit petrolier din districtul Liskinsky din regiunea rusă Voronej, a scris pe Telegram guvernatorul regiunii, Alexander Gusev.

Oficialul rus a afirmat că „mai mult de 10 drone” au atacat noaptea trecută teritoriul a trei districte din regiunea Voronej, iar „cele mai multe dintre ele au căzut pe un depozit de combustibili din districtul Liskinsky”.

„În stadiul inițial, stingerea incendiilor a fost complicată de amenințarea atacurilor repetate asupra instalației. În prezent, echipajele de pompieri întărite luptă împotriva incendiului la mai multe rezervoare, cu zeci de vehicule și două trenuri de pompieri. Forțe suplimentare au fost trimise din două regiuni învecinate”.

Imagini publicate azi-noapte pe rețelele de socializare arată că atacul ucrainean a declanșat un incendiu de proporții.

Yet another oil depot in Russia's Voronezh region is on fire right now.



Devastating Ukrainian attacks on the Russian oil industry have become a daily routine. This was deemed "unrealistic" a year and a half ago by so many experts.



Believe it or not, but this leads to the… pic.twitter.com/w5IZTzT3T7