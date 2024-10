„Locuirea este un drept, nu o afacere”. Spaniolii au ieșit în stradă din cauza chiriilor mari

Mii de oameni au protestat duminică la Madrid pentru a cere locuințe la prețuri accesibile, pe fondul furiei crescânde din partea spaniolilor care simt că orașul nu mai este locuibil, relatează Reuters.

Sub sloganul „Locuirea este un drept, nu o afacere”, locuitorii au mărșăluit în capitala Spaniei pentru a cere prețuri mai mici pentru închirierea locuințelor și condiții de viață mai bune.

12.000 de oameni au ieșit în stradă, potrivit guvernului spaniol.

„Spaniolii nu pot trăi în propriile orașe. Ne forțează să plecăm din orașe. Guvernul trebuie să reglementeze prețurile, să reglementeze locuințele”, a spus asistenta Blanca Prieto, 33 de ani.

În iulie, guvernul Spaniei a anunțat o măsură represivă față de închirierile pe termen scurt și sezoniere. Planifică să investigheze înregistrările de pe platforme precum Airbnb ABNB.O și Booking.com BKNG.O pentru a verifica dacă au licențe.

Spania se luptă să echilibreze promovarea turismului, un motor cheie al economiei sale, și soluționarea îngrijorărilor cetățenilor cu privire la chiriile inaccesibil de mari din cauza gentrificării și a proprietarilor care trec la închirieri turistice mai profitabile.

Într-o demonstrație separată de duminică la Barcelona împotriva cursei de iahting de la Cupa Americii, protestatarii au dat vina pe evenimentul sportiv internațional pentru creșterea prețurilor de închiriere și pentru a aduce mai mulți turiști într-un oraș supraaglomerat.

