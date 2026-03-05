Mamografia – investigația esențială pentru depistarea  cancerului mamar în stadii incipiente

Cancerul mamar este una dintre cele mai frecvente afecțiuni oncologice întâlnite la femei și reprezintă o problemă importantă de sănătate publică. Deși diagnosticul poate fi perceput ca fiind grav, specialiștii Medicover subliniază importanța prevenției și a depistării precoce, care cresc semnificativ șansele de vindecare și eficiența tratamentului. Informarea corectă și controalele medicale regulate sunt esențiale pentru menținerea sănătății sânilor.

Importanța depistării precoce

Aproximativ 25% din totalul cancerelor diagnosticate la femei sunt cazuri de cancer mamar, multe fiind descoperite tardiv, cel mai des, din lipsa screeningului periodic. Depistarea precoce permite inițierea rapidă a tratamentului și îmbunătățește considerabil prognosticul. În cadrul rețelei Medicover, pacientele au acces la consultații de specialitate și investigații imagistice moderne, adaptate vârstei și factorilor de risc.

Cauzele apariției cancerului mamar

Apariția cancerului mamar este influențată de vârstă, istoricul familial, mutațiile genetice BRCA1 și BRCA2, dar și de factori legați de stilul de viață. În stadiile incipiente, boala poate fi asimptomatică, motiv pentru care controalele regulate sunt extrem de importante. Apariția unui nodul, modificările mamelonului, secrețiile neobișnuite sau schimbările pielii sânului necesită evaluare medicală promptă.

Mamografia este metoda standard de screening

Reducerea riscului de cancer mamar presupune un stil de viață sănătos și efectuarea regulată a investigațiilor recomandate de medic. Autoexaminarea sânilor poate ajuta la observarea timpurie a modificărilor, însă nu înlocuiește screeningul imagistic.

Mamografia reprezintã metoda de screening standard pentru cancerul mamar și trebuie realizată periodic, conform vâstei și indicațiilor specialiștilor. Investigațiile efectuate în centrele Medicover, cu echipamente moderne și interpretate de specialiști, contribuie semnificativ la diagnosticarea precoce și la îmbunătățirea șanselor.

La Medicover, punem accent pe prevenție și pe accesul facil la servicii medicale de calitate, pentru a sprijini sănătatea pacientelor. CTA – nu dam LP campanie mamografie cu reducere in Spital Pipera?