Marcel Ciolacu, rugat să-și facă o descriere în engleză: Am o reținere, pentru că nu stăpânesc foarte bine limba

Premierul Marcel Ciolacu, care este și candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, a refuzat miercuri, invitat la DigiFM, să se prezinte în câteva cuvinte în engleză, precizând că are o reţinere, deoarece nu stăpâneşte foarte bine această limbă.

„În primul rând cred că pot să le spun şi în româneşte. Nu am nicio problemă. Am o reţinere şi este normală, pentru că nu stăpânesc foarte bine şi nu cred că ăsta este exerciţiul pe care vi-l doriţi”, a declarat Marcel Ciolacu, rugat de jurnaliștii radio să îşi facă o scurtă descriere în engleză.

Premierul a descris și cum a decurs o întâlnire între el și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Am discuţii tete-a-tete, nu am o problemă de conversaţii. Îi şi anunţ de la început că nu ştiu foarte bine. Cred că preşedinta Comisiei Europene a zis «stai liniştit», că vorbesc mai încet. Dar am reuşit în jumătate de oră să ne înţelegem foarte bine. A fost un tete-a-tete. Am avut negocierile în ceea ce priveşte viitorul comisar şi eu zic că au ieşit acele negocieri, ţinând cont de faptul că România are pentru prima oară un vicepreşedinte al Comisiei”, a mai spus Ciolacu.

Rugat, totuși, să-și facă o scurtă descriere în engleză, Ciolacu a spus „nu mă simt confortabil şi nu o fac”.

Marcel Ciolacu a mărturisit pe 10 septembrie că se pregătește de alegerile prezidențiale cu meditații la limba engleză și economie. Premierul a spus că a avut „reţineri” în domeniul relaţiilor externe, unde nu se simţea confortabil „și din cauza limbii”.