Audieri pentru noua componență a boardului Băncii Naționale. Pe listă, Roberta Anastase, un consilier al lui Iohannis, soția lui Cristian Socol

Marți, începând cu ora 13.00, va avea loc ședința comisiilor de Buget, Finanțe și Bănci ale celor două Camere ale Parlamentului. Pe ordinea de zi sunt două puncte: audierea candidaților înscriși pentru numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României și audierea candidaților înscriși pentru numirea a doi membri neexecutivi în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

În cazul viitorilor membri ai boardului BNR, lista propunerilor trebuia depusă la secretariatul unei dintre cele două comisii de specialitate, însă secretarii comisiilor au declarat pentru HotNews.ro că deocamdată nu s-au primit listele cu cei care urmează să fie audiați, astăzi parlamentarii aflându-se în teritoriu pentru începerea anului universitar.

⁠Depunerea candidaturilor la secretariatele generale ale celor două Camere are loc până marți, la ora 12.00, umând ca ⁠audierea candidaților în comisiile de specialitate să se desfășoare o oră mai târziu.

Potrivit unor surse apropiate Parlamentului, viitoarea componență a Consiliului de Administrație al Băncii Naționale va fi formată din:

Acad. Mugur Isărescu– cel mai longeviv guvernator de bancă centrală. Este guvernator din 1990, cu o scurtă pauză în care a fost premier. Isărescu a împlinit la începutul lui august 75 de ani.

Leonardo Badea– în prezent viceguvernator, el ar urma să preia locul de prim-viceguvernator, ocupat acum de Florin Georgescu.

Florin Georgescu– va rămâne membru al CA al BNR, viceguvernator, dar nu va mai fi prim-vice. Practic, face rocada cu Leonardo Badea.

Cosmin Marinescu – Consilierul președintelui Klaus Iohannis pe probleme economice se află pe listă pentru a deveni viceguvernator al Băncii Naționale a României (BNR), conform unor surse politice și bancare. El va fi propunerea PNL, urmând a-l înlocui pe Eugen Nicolăescu.

Alexandru Nazare– Fostul ministru al Finanțelor ar putea ajunge și el membru al boardului BNR după ce PNL îl va nominaliza formal cel târziu mâine.

Roberta Anastase– Fosta Miss România (1994) de profesie sociolog a intrat pe ultima sută de metri în grațiile PSD pentru a ocupa un loc în boardul Băncii Centrale. Anastase a fost unul din foștii lideri ai PDL, a fost președinte al Camerei Deputaților, parlamentar și fost europarlamentar.

Aura Socol– profesor ASE. Soţia lui Cristian Socol, cel mai important sfătuitor economic al premierului Marcel Ciolacu, Aura Socol este membru neexecutiv în consiliul ASF, ea câştigând bătălia cu Nicolae Istudor, rectorul ASE, pentru o poziţie din partea PSD.

Csaba Balint – membru în Consiliul de Administrație al BNR. Înainte de a se alătura BNR în 2019, a lucrat ca analist macroeconomic la o bancă universală, pregătind rapoarte de cercetare cu privire la evoluțiile economice, piețele financiare, precum și industria bancară din România. În calitate de analist, a câștigat numeroase premii de la organizații internaționale de cercetare economică, Csaba Bálint a absolvit Școala Doctorală de Finanțe și Bănci – DOFIN din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Cristian Popa– După terminarea ASE, Popa a obținut titlul de Master în Managementul Riscului Financiar Internațional, după care a obtinut CFA Charterholder (CFA Institute, Virginia, USA) – Chartered Financial Analyst. A lucrat în mai multe bănci comerciale ca director de investiții.

Conducerea BNR se stabilește pe algoritm politic. PSD are două poziții de conducere (prim-vice și vice) și una de membru simplu de CA, PNL are o poziție de vice și două neexecutive. UDMR are o poziție neexecutivă și USR a primit de asemenea una la ultimele numiri.