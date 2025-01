Melania Trump va fi subiectul unui film documentar care stârnește rumoare la Hollywood din cauza numelui ales să îl regizeze

Amazon Prime Video a confirmat luni că a obținut drepturile exclusive pentru un viitor film documentar despre fosta și viitoarea Primă Doamnă a SUA, Melania Trump, care va fi regizat de Brett Ratner, un regizor cunoscut care nu și-a mai găsit loc de muncă la Hollywood de 8 ani de zile după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală, relatează revista Variety.

Un purtător de cuvânt al Amazon MGM, divizia cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos, a declarat că filmul va oferi „o perspectivă fără precedent, din culise” asupra Primei Doamne, a treia soție a lui Donald Trump.

Documentarul va avea parte atât de o lansare în cinematografe, cât și pe platforma de streaming Prime Video, Melania Trump fiind creditată printre producătorii acestuia. Filmările au început în decembrie 2024, la o lună după ce Donald Trump a câștigat din nou alegerile prezidențiale din SUA.

Poate cel mai controversat aspect al acestui proiect este implicarea lui Ratner, regizorul unor filme cunoscute ca The Family Man, Red Dragon, X-Men: The Last Stand, Tower Heist, Hercules și cele din seria Rush Hour. El a fost de asemenea producător executiv pentru filme ca The Revenant sau War Dogs și al popularului serial Prison Break.

În ianuarie 2017 el a primit o stea pe celebra Hollywood Walk of Fame pentru contribuțiile sale la cinematografia americană, însă acela avea să fie și ultimul an în care a semnat vreo producție cinematografică majoră.

El a fost acuzat de șase femei, într-o investigație publicată de Los Angeles Times în noiembrie 2017, de hărțuire sexuală sau comportament inadecvat. Studioul Warner Bros., care avea un acord preferențial cu Ratner, a rupt imediat legăturile cu el.

Brett Ratner în ianuarie 2017, când a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, FOTO: Charbonneau / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Regizorul a fost implicat într-un scandal care a dus la demisia șefului Warner Bros.

Separat, o fostă asistentă de la o agenție importantă de talente l-a acuzat de viol într-o postare pe Facebook. El a dat-o în judecată pentru defăimare, iar ambele părți și-au retras ulterior plângererile. „În lumina acuzațiilor aduse, am ales să mă retrag personal din toate activitățile legate de Warner Bros. Nu vreau să cauzez niciun impact negativ posibil asupra studioului până când aceste probleme personale sunt rezolvate”, afirma Ratner la momentul respectiv.

De asemenea, el a fost implicat profund într-un scandal sexual de amploare, care a dus în cele din urmă la demisia lui Kevin Tsujihara din funcția de director general al Warner Bros. în 2019. În acel caz, mesajele text dintre Ratner și o tânără actriță autistă, Charlotte Kirk, au dezvăluit că aceasta simțea că fusese „folosită drept bomboana de pe tort pentru acordul tău financiar cu Warner Bros.”

Ratner a fost anterior partener cu Steven Mnuchin, secretarul Trezoreriei în administrația Trump, într-un acord de finanțare de 450 de milioane de dolari între compania lor RatPac-Dune Entertainment și Warner Bros.

Amazon Prime Video spune că documentarul despre Melania Trump va fi „cu adevărat unic”

Prieteni ai lui Ratner au declarat pentru Variety că acesta a văzut în regizarea unui documentar o cale de întoarcere, deoarece acest tip de producție necesită puțin capital și nu are nevoie de un distribuitor până în etapele finale ale procesului. De obicei, studiouri mari precum Amazon nu se implică în documentare în etapa de filmare, ci achiziționează un film finalizat atunci când acesta debutează la un mare festival de film.

Revista Variety comentează că nu este clar cum a reușit Ratner să o convingă pe Prima Doamnă să îi încredințeze povestea vieții sale.

Un purtător de cuvânt Amazon a declarat: „Prime Video va oferi mai multe detalii despre proiect pe măsură ce filmările progresează și planurile de lansare sunt finalizate. Suntem încântați să împărtășim această poveste cu adevărat unică cu milioanele noastre de clienți din întreaga lume”.

