„Meltdown” la Hollywood după victoria lui Trump în alegeri: „De ce?”

Cineaşti şi scriitori precum Adam McKay, Bette Midler, Sophia Bush, Stephen King, John Cusack, Christina Applegate au reacţionat la victoria inevitabilă a lui Donald Trump cu un amestec de şoc, furie, confuzie şi, mai ales, tristeţe, relatează News.ro.

Miercuri dimineaţă existau încă speranţe privind o răsturnare de situaţie în stilul anului 2020, în cazul în care marile state din „Zidul albastru”, atât de lăudat, ar fi reuşit să se impună. Spre groaza opozanților lui Donald Trump, speranţele au fost spulberate după ce Wisconsinul a fost desemnat în favoarea lui Trump, asigurându-i cele 270 de voturi electorale.

Trump nu a pierdut timpul în a-şi declara victoria, afirmând într-un discurs susținut în fața susținătorilor săi că „America ne-a dat un mandat puternic și fără precedent” și că „cetățenii americani și-au luat înapoi țara”.

Reacţia la victoria lui Trump a fost rapidă pe reţelele de socializare. Democraţi proeminenţi şi figuri de la Hollywood și-au exprimat clar temerile pentru viitor sub o a doua administraţie Trump.

Unele reacţii au fost puternice, dar scurte. Cardi B spune pe Instagram: „Vă urăsc rău pe toţi”.

La rândul lui, regizorul şi activistul nominalizat la Oscar Adam McKay a scris pe „X”:

„Cine ar fi crezut că minciuna cu privire la sănătatea cognitivă a lui Biden timp de doi ani, refuzul de a organiza o convenţie deschisă pentru un nou candidat, faptul că nu a menţionat niciodată asistenţa medicală publică şi a îmbrăţişat fracturarea hidraulică, familia Cheney şi masacrul copiilor din Gaza timp de un an nu ar fi o strategie câştigătoare? Cineva cu o jumătate de creier?”.

Who would have guessed lying about Biden’s cognitive health for 2 yrs, refusing to do an open convention for a new nominee, never mentioning public healthcare & embracing fracking, the Cheneys & a yr long slaughter of children in Gaza wouldn’t be a winning strategy? 1/

Andy Cohen, referindu-se la istoricul lui Trump de a face afirmaţii nefondate despre fraudarea alegerilor, a spus pur şi simplu: „deci alegerile nu sunt fraudate????”.

Și autorul Stephen King şi-a împărtăşit părerea despre climatul politic actual: „Există un semn pe care îl puteţi vedea în multe magazine care vând articole frumoase, dar fragile: ‘Minunat de privit’, ‘Încântător de ţinut în mână’, ‘Dar odată ce îl spargi, atunci este vândut’. Acelaşi lucru se poate spune şi despre democraţie”.

There's a sign you can see in many shops that sell beautiful but fragile items: LOVELY TO LOOK AT, DELIGHTFUL TO HOLD, BUT ONCE YOU BREAK IT, THEN IT'S SOLD.

You can say the same about democracy.