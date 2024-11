Miniștrii de externe ai Rusiei și Ungariei s-au întâlnit la Minsk. Peter Szijjarto spune că doar ungurii sunt „suficient de curajoși”

Ministrul rus al afacerilor externe Serghei Lavrov s-a întâlnit joi la Minsk cu omologul său ungar Peter Szijjarto, care a declarat că doar ungurii sunt „suficient de curajoși” pentru a cere întoarcerea cooperării eurasiatice în contextul destrămării relațiilor dintre Rusia și restul Europei, relatează Reuters.

Faptul că Lavrov și Szijjarto s-au întâlnit pentru o întrevedere bilaterală în marja Conferinței de Securitate Eurasiatică găzduită de Minsk a fost anunțat de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus. Ea a publicat o fotografie cu cei doi vorbind între 4 ochi într-o încăpere.

Ulterior ministerul rus al afacerilor externe a publicat la rândul său o fotografie cu cei doi diplomați:

🇷🇺🇭🇺 Russia’s FM Sergey #Lavrov held talks with Hungarian Foreign Minister Péter #Szijjártó on the sidelines of the II Minsk International Conference on Eurasian Security



