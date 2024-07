Ministrul Agriculturii, discuţie cu băncile în vederea suspendării pe un an a ratelor în cazul fermierilor afectaţi de secetă

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a avut luni o primă întâlnire cu reprezentanţii băncilor comerciale, cărora le-a lansat invitaţia de a propune soluţii în vederea acoperirii ratelor şi dobânzilor la credite pentru fermierii care se confruntă cu seceta severă din acest an, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a ministerului de resort.

„Am ţinut mult să aducem la aceeaşi masă băncile pentru că avem o situaţie complicată la nivelul culturilor de primăvară. Estimările noastre ne determină să găsim o formulă comună, în funcţie de posibilităţile fiecărei bănci, astfel încât să venim în sprijinul fermierilor care au culturi de primăvară calamitate. După ce reprezentanţii sistemului bancar vor identifica soluţiile posibile, ne vom întâlni din nou pentru a pune pe masă propunerile acestora, în vederea unei abordări unitare”, a spus ministrul.

La întâlnirea desfăşurată la sediul MADR au participat Alina Toma, directorul general al FGGR, Elena Tatomir şi Viorel Morărescu, directori în cadrul MADR.

Fermierii vor putea primi despăgubiri între 200 şi 250 de euro pe hectar pentru culturile distruse de secetă în acest an, suprafaţa calamitată până în prezent fiind de aproape două milioane de hectare la porumb şi floarea-soarelui şi de 100.000 de hectare la grâu şi rapiţă, a declarat recent, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

El a subliniat că producţia totală de grâu din acest an va depăşi 7 milioane de tone, iar pierderile din cauza secetei nu vor fi foarte mari, însă nu acelaşi lucru se va întâmpla la porumb şi floarea-soarelui, unde se vor înregistra pierderi semnificative din cauza secetei. Şeful MADR a menţionat că fondurile totale estimate pentru plata despăgubirilor pe secetă sunt situate între 500 şi 600 de milioane de euro.

„La porumb şi la floarea-soarelui vor fi pierderi semnificative din cauza secetei, pentru că avem deja aproape două milioane de hectare afectate. Vrem să finalizăm până pe 15 septembrie evaluarea şi, din discuţiile pe care le-am avut, intenţionăm să dăm despăgubiri între 200 şi 250 euro pe hectar. Facem solicitări pentru culturile afectate de secetă la Comisia Europeană, în primul rând pentru pomicultură, vii şi legume în câmp, dar şi pentru cultura mare vom solicita bani de la Comisia Europeană. Aşteptăm să vedem sumele pe care Comisia le va aloca pentru secetă. Dacă nu, vom aloca din bugetul naţional. Suma totală estimată este între 500 şi 600 de milioane de euro”, a subliniat Florin Barbu.

Ministrul a adăugat că în zonele unde s-a irigat nu au fost probleme legate de secetă, fiind vorba de circa 1,2 milioane hectare. Pe de altă parte, el a menţionat că foarte multe societăţi sunt în pericol de insolvenţă, iar MADR va încerca să intervină urgent cu un mecanism prin care să le fie amânate ratele la bănci o anumită perioadă, după ce va avea discuţii cu reprezentanţii băncilor şi cu cei de la BNR.

„Când eram director general al ANIF se irigau 180.000 de hectare; în momentul de faţă se irigă undeva la peste 1,2 milioane hectare. Asta înseamnă că nu ne afectează, practic, partea de cantitate de cereale, dar afectează cumva partea financiară a societăţilor. Foarte multe societăţi sunt în pericol de insolvenţă. Aici trebuie să intervenim cu un mecanism. O să am o discuţie cu băncile luni, voi face o solicitare şi la BNR, pentru că trebuie să găsim un mecanism prin care să vedem cum putem să suspendăm ratele la credite, dobânzile, timp de un an. Încep discuţiile cu băncile mai întâi şi apoi la BNR. Această măsură trebuie luată urgent, obligatoriu de la 1 august, pentru că altfel degeaba le dau eu în septembrie despăgubiri, pentru că vin şi îi execută şi intră firmele în insolvenţă. Pot spune că sumele care vor fi date pe despăgubiri nu vor intra sub incidenţa executării silite. Voi trece expres în actul normativ ca sumele să fie utilizate doar pentru funcţionare şi nu vor fi supuse executării silite”, a concluzionat şeful de la Agricultură.