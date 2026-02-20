Ministrul Sănătăţii propune „spargerea monopolului CNAS” și înființarea mai multor case de asigurări: „În orice sistem unde există concurenţă, lucrurile funcţionează mai bine”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că își dorește să „spargă monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”, el adăugând că, în alte țări europene, lucrurile funcționează mai bine cu mai multe case de asigurări de sănătate. „Eu cred că anul acesta putem începe acest demers”, mai spune Alexandru Rogobete.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate este o instituție aflată în subordinea Guvernului, nu în subordinea directă a Ministerului Sănătății.

„Este o dezbatere în curs în momentul de faţă. Da, îmi doresc să spargem monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, este absolut necesar pentru ca acest sistem să se poată dezvolta în acelaşi ritm cu alte sisteme din Uniunea Europeană”, a declarat vineri ministrul Sănătăţii, citat de News.ro.

În acest moment există negocieri și dezbateri pe această temă și sunt luate în calcul exemple din alte ţări, a precizat Alexandru Rogobete: „Nu-mi doresc să inventăm apa caldă. În multe ţări europene, sistemele funcţionează cu mai multe case de asigurări de sănătate, dar nu doar europene. Un alt exemplu care funcţionează excepţional de peste 20 de ani este în Israel şi îmi doresc să putem adapta acele modele şi în România. Eu cred că anul acesta putem începe acest demers.”

Potrivit ministrului Sănătății, avantajele ar fi că pacienţii vor avea mai multe opţiuni și apare concurenţa între casele de asigurări de sănătate: „Aşa cum bine cunoaştem, în orice sistem unde există concurenţă lucrurile funcţionează mult mai bine.”