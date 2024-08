Decese suspecte la Sf. Pantelimon. Șefa ATI: Nu am remarcat nimic. Manager: M-aș fi lăsat oricând pe mâinile doctorițelor acuzate

Colegii celor doi medici de la Spitalul Sf. Pantelimon din București, reținuți pentru omor calificat și tentativă de omor în dosarul deceselor suspecte, spun că sunt nevinovați, în timp ce șefa Secției de Terapie Intensivă afirmă că nu a observat nimic în neregulă și că nu au fost depuse plângeri împotriva cadrelor medicale.

„Nu am avut niciodată impresia că au comportament anormal. Erau empatice, își făceau activitatea medicală cu răspundere. Nu am remarcat nimic, nici eu și nici colegii mei, pentru că noi am tot discutat asta. Nu am avut nicio plângere. Eu nu mai pot spune nimic în momentul ăsta”, a declarat șefa secției ATI de la Spitalul Sf. Pantelimon, medicul anestezist Florina Pompilian, la Antena 3.



Șefa ATI mai spune că nu crede în stare un doctor să omoare cu bună știință un pacient și consideră că medicii acuzați nu sunt capabili de așa ceva, dar a precizat că „nu eu le-am angajat, nu eu le-am pus parafa în mână”.

Colegii doctorițelor vizate de dosarul penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București le iau apărare și amenință cu proteste.

Managerul Spitalului Sfântul Pantelimon, Bogdan Socea, spune că medicii de la Secția de Terapie Intensivă au decis, joi, să intre în grevă, în semn de protest față de reținerea celor două doctorițe de către procurori, pentru omor calificat și tentativă de omor în dosarul deceselor suspecte.

Managerul Spitalului Sf. Pantelimon: Sunt șocat

Socea a declarat, miercuri, pentru Libertatea, că își va depune „demisia de onoare”. „Nu sunt omul care să se agațe de funcție”, a afirmat Socea.

Întrebat joi dimineață de jurnaliști dacă a demisionat, Socea a răspuns: „Mi-am oferit demisia, încă nu am scris-o, nu am trimis-o la spital. Nu mă cramponez de funcție, o să îmi continui activitatea ca medic”.

El a declarat pentru Antena 3 că este șocat de acuzațiile procurorilor aduse celor doi medici care lucrează la spitalul pe care îl conduce.

„Deocamdată am sentimente contradictorii, îmi e greu să diger ziua de azi. Pe de o parte, dacă viața mea ar fi fost în pericol, aș fi lăsat-o oricând pe mâinile doctorițelor acuzate, știindu-le cum se comportau, atât cât am putut să le observ, din punct de vedere medical”, a spus Socea.

El a mai afirmat că nu și-a dorit să conducă un spital vizat de acuzațiile anchetatorilor și că va aștepta concluziile oficiale.