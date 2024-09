„N-am mai văzut niciodată inundaţii de o asemenea amploare”. Peste o sută de morți, zeci de oameni dispăruți, după ploi torențiale, în Nepal

Peste o sută de persoane au murit după alunecările de teren şi inundaţiile declanşate în urma a două zile de ploi torenţiale în acest stat din Himalaya, potrivit Reuters. Aproape 70 de oameni sunt dați dispăruți, iar autoritățile nepaleze au decis să icnhidă școlile.

Inundaţiile au paralizat traficul şi activităţile obişnuite în valea Kathmandu, regiune unde au fost înregistrate 37 de decese şi unde locuiesc 4 milioane de persoane, notează Agerpres. Tot în această regiune este situată şi capitala ţării.

Autorităţile au spus că studenţii şi părinţii acestora s-au confruntat cu dificultăţi după ce universităţile şi clădirile unităţilor de învăţământ au fost avariate de ploi şi necesită reparaţii.

Devastating floods hit Kathmandu Valley and other parts of Nepal.



