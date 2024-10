Nelu Tătaru, prima reacție după ce a fost ridicat de DNA pentru luare de mită

Fostul ministru al Sănătății Nelu Tătaru a declarat joi, la ieșirea de la DNA Iași, că este nevinovat și că nu a condiționat niciodată actul medical, transmite News.ro.

Nelu Tătaru a plecat de la sediul DNA Iași în jurul orei 12.00, fără a fi pus sub acuzare, scrie și Europa Liberă. „Eu consider că sunt nevinovat. Nu am condiționat niciodată actul medical”, a spus fostul ministru la ieșire. Întrebat despre decizia liberalilor de a-l demite de la conducerea PNL Vaslui, fostul ministru a zic că „nu este nicio problemă”.

Avocații deputatului au confirmat că procurorii DNA îl acuză de luare de mită pe Nelu Tătaru, dar susțin că nu au fost aduse probe.

„Acuzațiile care s-au prezentat sunt de luare de mită. Nu ni s-au prezentat niciun fel de probe. Noi am solicitat dosarul și probele. Încă nu știm absolut nimic. Acuzațiile datează de acum trei luni în urmă. Dacă într-adevăr domnul ministrul este vinovat, așa cum se susține, de ce nu s-a făcut un flagrant? Se vorbește despre faptul că ar fi luat mită de la o persoană nespecificată și o sumă nestabilită”, a declarat Sandra Grădinaru, avocata lui Nelu Tătaru, citată de Europa Liberă.

Ea a mai spus că nu există un denunțător în acest caz.

Fostul ministru al Sănătății, în funcție în timpul pandemiei de COVID, a fost ridicat vineri de procurorii DNA de la Iași de la Spitalul Dimitrie Castroianu Huși, acolo unde este medic chirurg. Surse din spital au declarat că polițiștii au ridicate mai multe plicuri cu documente din spital.

Surse judiciare au declarat pentru HotNews.ro că Nelu Tătaru este vizat pentru peste 100 de fapte de luare de mită și că este vorba de sume mici de bani, de exemplu 100 de lei.

Aceleași surse au spus că fostul ministru lua mită inclusiv produse alimentare precum carne și ouă. El a fost monitorizat de procurori timp de aproximativ cinci luni.

Fostul ministru, demis de la șefia PNL Vaslui

Nelu Tătaru fost demis de la conducerea PNL Vaslui și va fi scos de pe lista partidului pentru alegerile parlamentare, joi, după ce acesta a fost ridicat de procurori de la spital.

Decizia a fost luată de Biroul Politic Naţional al PNL și anunțată de Nicolae Ciucă la finalul ședinței.

Ciucă a mai declarat că Nelu Tătaru, are deschidea lista PNL Vaslui pentru Camera Deputaţilor la alegerile din decembrie, va fi restras de pe liste, întrucât „nu are cum să mai rămână candidat”.