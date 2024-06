Nicolae Ciucă, „ciuruit” la secundă de liderii PSD. „Mă întreb ce era legal pe 3 martie şi a devenit ilegal pe 27 iunie la PNL?!”

Doi importanți lideri din Partidul Social-Democrat (PSD), Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, au lansat joi seară atacuri concertate la adresa lui Nicolae Ciucă, după ce premierul Marcel Ciolacu a afirmat, referindu-se la președintele PNL, că „onoarea nu poate fi doar pe panouri”, în contextul neînțelegerilor din coaliția guvernamentală privind stabilirea datei alegerilor prezidențiale.

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întrebat, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, la ora 19:42, „ce era legal pe 3 martie și a devenit ilegal pe 27 iunie la PNL?!”, catalogându-l pe liderul liberalilor drept „un poznaș în slujba țării”.

„Un poznaş în slujba ţării…. Domnul Ciucă ne spune că va respecta doar prevederile şi termenele legale în ceea ce priveşte data alegerilor prezidenţiale. Mă întreb ce era legal pe 3 martie şi a devenit ilegal pe 27 iunie la PNL?! Probabil tot efectul căldurii de afară şi al selfieurilor cu televizorul…”, a scris Sorin Grindeanu.

El a atașat postării sale decizia Biroului Politic Naţional al PNL din 3 martie care prevede că prezidenţialele au loc pe 15 septembrie şi 29 septembrie, al doilea tur de scrutin.

Tot la ora 19:42, Mihai Tudose, o altă voce importantă a social-democraților, a distribuit un clip video în care Nicolae Ciucă anunța, la postul de televiziune Digi24, că scrutinul prezidențial va avea loc în luna septembrie.

„Coerență! Stabilitate! Încredere! Vizionați și trageți dumneavoastră concluziile… Omu’ vrea să fie președinte!”, a notat, ironic, în postare, Mihai Tudose.

Și vicepreședintele PSD Victor Negrescu a publicat decizia Biroului Politic Naţional al PNL din 3 martie, precizând că „documentul dovedește multe despre caracter”.

„Dacă vrem altfel de politică, trebuie ca atitudinea să fie diferită. Unii sunt preocupați de jocurile politice, noi am înțeles votul de încredere primit de Partidul Social Democrat la alegerile locale și nevoia de a reprezenta cu decență și seriozitate România”, a punctat Negrescu, într-un mesaj publicat pe Facebook la scurt timp după reacțiile lui Grindeanu și Tudose.

Dana Budeanu: „Lipsă de onoare și de cuvânt”

Dana Budeanu, creatoare de modă, care a devenit o prezență constantă în studiourile Antena 3 și România TV și care i-a luat un interviu premierului Marcel Ciolacu, a reacționat și ea virulent, la aproximativ o jumătate de oră după mesajele lui Grindeanu și Tudose.

„Stimate domnule Ciucă. Eu am și simțul umorului (un simț aflat pe primul loc în România în topul viralizărilor), îl am și pe cel al prostiei, dar în special și multilateral dezvoltat, pe cel al harnelii! Miros HARNEALA, MINCIUNĂ și MIZERIA (s.a.) ca nimeni altcineva! Pe lângă toate cele de mai sus, îmi place mult caterinca, iar aceasta a schimbat inclusiv felul în care astăzi presa scrie despre politică! Dumneavoastră nu aveți nici de unde să știți toate acestea, pentru că până acum doi ani, NU AȚI EXISTAT! Da, NU AȚI EXISTAT! (s.a.)”, a scris ea.

„Sunteți, ca mulți, UN ADUS al sistemului, care, precum în imaginile de mai sus, ați stat pe niște scaune, care vă sunt fizic mici, la niște birouri cu multe pixuri și foi DESPRE CARE NU ȘTIȚI NIMIC (s.a.), pixuri pe care le-ați folosit și-n martie când ați semnat și decis NEGRU PE ALB, CALENDARUL ALEGERILOR PE 2024! Mă rog, făcând parte din PNL-UL LUI HOHHA (referire la Klaus Iohannis, n.r.), a semna ceva este egal cu zero într-adevăr! NOI, POPULAȚIA CARE VA PLĂTEȘTE ȘI VA ȚINE-N ÎN BIROUL ĂLA ÎN CARE VĂ FACEȚI SELFIE-URI CU TELEVIZORU LA MIȘTO (s.a.), am fost batjocoriți de toate guvernele lu HOHHA, ani de zile, în care s-a încălcat tot, inclusiv CONSTITUȚIA!”, a mai susținut Dana Budeanu.

„Astăzi, ca și când NOI TOȚI AM FI TÂMPIȚI, vă permiteți să veniți și să FACEȚI CEVA pe ceea ce ați semnat și spus și să O ARDEȚI pe o caterincă subțire (CINE A SCRIS-O? MUSTAȚA DE FEMEIE? SPUNEȚI-I SĂ MĂ SUNE, CĂ DACĂ VĂ DAU CATERINCA MEA, SE ÎNCHIDE-N MODROGAN), în care vă justificați LIPSA DE ONOARE ȘI DE CUVÂNT! Acestea ar trebui să vă fie SFINTE, că sunteți militar nu? AȘA AM VĂZUT PE AFIȘELE DE SUTE DE MII DE EURO DIN BANII NOȘTRI, în condițiile-n care nu aveți nici 10% în măsurători! 10% am eu de pe plajă de la Monaco cu CINCI CARTOANE CU MIȘTO-URI, dar eu nu stau pe banii statului, cu multe pixuri la mișto, într-un birou în care nici nu știu cum am ajuns! DOAR POLITICA E C…, DOMNULE CIUCĂ ONOAREA ȘI CUVÂNTUL, NU!”, a mai afirmat ea.

În noiembrie 2023, ​interviul Danei Budeanu cu Marcel Ciolacu a fost făcut podcast de către PSD, care l-a distribuit pe Youtube ca pe un podcast de partid. Social-democrații au susținut atunci că interviul i-a fost acordat Danei Budeanu în calitatea acesteia de influencer.

Ulterior, pe contul de youtube al partidului unde interviul fusese prezentat ca „Dana Budeanu vs. Marcel Ciolacu SPIN – un podcast PSD, înainte de știri”, descrierea a fost modificată în „Dana Budeanu vs. Marcel Ciolacu – fragment Verdict Politic”.

Chiar dacă a susținut că e „cel mai greu interviu”, „discuția deschisă” a Danei Budeanu cu Marcel Ciolacu a fost un șir de laude la adresa premierului care răspunde relaxat întrebărilor.

Budeanu are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale, unde vorbește despre „fătălăi” și „amețite”.

Ciolacu a dat startul atacurilor

Aflat la Bruxelles, Marcel Ciolacu a lansat joi un atac la adresa liderului PNL, Nicolae Ciucă.

„Poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul coaliției”, a spus liderul PSD, referindu-se la campania președintelui PNL, care are panouri de mari dimensiuni instalate pe drumuri și autostrăzi, cu mesajul „Un ostaș în slujba țării”.

Liderii Coaliției PSD-PNL nu au reușit să ajungă nici marți la o înțelegere în privința datei alegerilor prezidenţiale, cele două partide insistând pe calendare diferite. Discuțiile vor fi reluate vineri, într-o nouă ședință, iar PSD le-a cerut liberalilor ca până atunci să aleagă între cele două variante propuse de social-democrați: 15 și 29 septembrie.

În acest context, Ciolacu a acuzat PNL că vrea să schimbe regulile jocului.

„PNL dorește să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeași, nu are rost să facem o decizie de coaliție. Trebuie să facem o distincție foarte clară din funcția mea de președinte al PSD și responsabilitatea din ceea ce privește funcția de prim-ministru. Eu am anunțat, cum era corect, pentru că nu există numai două partide competitori politici în România, PSD și PNL.

Și am anunțat un calendar astfel încât toate partidele și toți liderii politici din România să-și organizeze alegerile în funcție de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, domnul Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie. Acum, tot domnia sa a propus data de 29 septembrie. Am înțeles că acum se dorește altă dată.

Abordarea mea de președinte al PSD este una foarte clară. Dânșii nu și-au ținut cuvântul dat. Poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul coaliției.

Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că nu mai avem Miliție, avem Poliție și că ro s-a schimbat pe fond și ni pol dacă vrem să fim respectați trebuie să ne schimbăm și noi”, a declarat Marcel Ciolacu.

Reacția lui Ciucă

Ulterior în cursul zilei de joi, Nicolae Ciucă a răspuns atacului partenerului său de coaliție de la PSD, Marcel Ciolacu, printr-un mesaj video postat pe Facebook.

Liderul PNL susține că nu înțelege reacția lui Marcel Ciolacu și că discuțiile din coaliție despre data alegerilor prezidențiale trebuie să fie „pe bază de principii și reguli, nu pentru a face în aşa fel încât să respectăm agenda personală a liderilor PSD”.

„Sincer chiar nu înţeleg de ce această reacţie. Afară este foarte cald. Asta da, pot să înţeleg. Ne bucurăm de rezultatul meciului echipei României de aseară. Da, şi folosesc acest prilej pentru a felicita jucătorii echipei naţionale de fotbal.

Atunci când vine vorba de alegerile prezidenţiale trebuie să rămânem în prevederile legale şi în termenele legale. Ca atare, haideţi să stăm jos şi să discutăm, să discutăm pe bază de principii, pe bază de reguli, nu pentru a face în aşa fel încât să respectăm agenda personală a liderilor PSD”, a declarat Nicolae Ciucă, în mesajul video publicat pe contul lui de Facebook.

Clipul video a fost însoțit de mesajul scris: „În ceea ce priveşte data alegerilor prezidenţiale, trebuie să fie foarte clar – în cadrul acestei negocieri, PNL va respecta termenele şi prevederile legale şi va opera exclusiv pe baza principiilor democratice. Nu pe baza intereselor conducerii PSD”.

O altă replică din partea PNL

Vicepreşedintele PNL, Florin Roman a denunțat joi seară „atacurile suburbane” ale PSD la adresa liberalilor, apreciind că liderii „trufaşi şi aroganţi nu fac decât să reamintească de Liviu Dragnea şi «ciuma roşie»”.

Roman a afirmat că premierul Marcel Ciolacu şi ministrul Transporturilor „fac programul de guvernare pe la terasele din Germania”.

„Guvernul României caută premier! Găsitorului recompensă: o bere! Dl. Ciolacu trăieşte zile caniculare pe terasele din Koln, Munchen, Frankfurt şi Bruxelles, la o halba de bere, printre fanii echipei naţionale, dar şi printre socialiştii europeni. E drept, ca odată pe săptămână îşi face timp, între un meci şi o halba, să apară şi pe la şedinţele de guvern, pe principiul «Marcele, fă-te ca lucrezi!»”, a scris Florin Roman, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„De ceva vreme, atât domnia sa (Marcel Ciolacu, n.r.) cat şi ministrul Grindeanu, fac programul de guvernare pe la tersasele din Germania. Noi îi aşteptăm la muncă! Atacurile suburbane ale domnului Ciolacu la adresa PNL reprezintă o jignire la adresa celor 2,5 milioane de români care au votat PNL. Vom răspunde acestor trufaşi şi aroganţi lideri PSD, care nu fac decât să ne reamintească de Liviu Dragnea şi «ciuma roşie»”, a mai afirmat vicepreşedintele liberalilor.

Vineri este programată o nouă ședință a coaliției, dar și ședință a Executivului, iar premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, să pregătească hotărârea de guvern prin care este stabilită data alegerilor prezidențiale.

Citiți și: