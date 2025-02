„Țarul Frontierelor” SUA speră ca în 30 de zile Statele Unite să înceapă să transfere migranți la  Guantanamo

Șeful agenției responsabile pentru controlul frontierelor și imigrație din SUA (ICE), Tom Homan, numit în funcție de Donald Trump și cunoscut drept „țarul frontierelor” a declarat pentru The Washington Post că speră ca în 30 de zile Statele Unite să înceapă e să transfere migranți într-un centru de detenție care va fi construit în Golful Guantanamo, în Cuba, conform Reuters.



Cel care a vorbit prima dată, miercuri, despre posibilitatea transferării de migranți la Guantanamo a fost președintele american Donald Trump.



„Sperăm că în 30 de zile vom începe să mutăm oamenii acolo”, a declarat Homan pentru ziarul citat.



El a spus că are în plan să meargă la baza navală americană din Golful Guantanamo în săptămânile următoare pentru a supraveghea construcția rapidă a acestui centru.



Deși Trump a declarat că unitatea va găzdui până la 30.000 de migranți, Homan a apreciat că probabil vor începe cu un număr mai mic, potrivit The Washington Post.



Baza navală americană din Golful Guantanamo găzduiește deja un centru pentru migranți – separat de închisoarea americană de înaltă securitate pentru suspecții străini de terorism – care a fost folosită ocazional de zeci de ani, inclusiv pentru a-i deține aici pe haitienii și cubanezii recuperați din apele mării.

Închisoarea de la Guantanamo a fost deschisă în 2002, în interiorul unei baze militare americane din Cuba, ca parte a „războiului împotriva terorismului” declarat de fostul preşedinte George W. Bush după atentatele din 11 septembrie 2001. La Guantanamo au fost închişi sute de deţinuţi, între care membri ai Al-Qaida. În SUA au fost dezbateri aprinse din cauza condiţiilor de detenţie extreme şi a utilizării torturii în închisoare.

Foştii preşedinţi democraţi Joe Biden şi Barack Obama şi-au exprimat ambii dorinţa de a închide închisoarea, dar nu au reuşit în timpul mandatelor lor.

Cine este Tom Homan

Tom Homan a mai condus ICE în timpul mandatului anterior al lui Donald Trump (2017-2021).

Sub această primă preşedinţie Trump, aproape 4.000 de copii migranţi au fost separaţi de părinţii lor, plasaţi în detenţie.

Homan a jucat un rol cheie în conceperea și implementarea politicii extrem de controversate de separare a familiilor – copiii care traversau ilegal granița de sud în SUA erau separați de părinții lor sau de alți adulți, astfel încât acești oameni să poată fi urmăriți penal, scrie Politico.

Tom Homan, în vârstă de 62 de ani, a susținut separarea copiilor migranți de părinți ca mijloc de a descuraja traversările ilegale și a spus că politicienii care susțin politicile privind refugiile migranților ar trebui să fie acuzați de infracțiuni, potrivit BBC.

Deși a demisionat în 2018, la jumătatea președinției Trump, el a rămas un susținător al abordării lui Trump cu privire la imigrație. În timpul campaniei sale, Donald Trump a denunţat constant o invazie de migranţi, acuzaţi că „otrăvesc sângele” Statelor Unite şi că au provocat un val de criminalitate – ceea ce nicio statistică oficială nu o demonstrează.