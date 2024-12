Nicușor Dan despre eventuala scumpire a biletelor STB: „E o discuție pe care trebuie să o avem”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, la TVR Info, că va fi analizată în Consiliul General al Municipiului București posibilitatea creșterii tarifelor pentru călătoriile cu transport în comun. Primarul a făcut acest anunț în condițiile în care Metrorex a anunțat deja că, de la 1 ianuarie 2025, cartelele de metrou vor fi mai scumpe.

„E o discuţie pe care trebuie să o avem cu noul Consiliu General, pentru că a fost 1 iulie 2021 când am majorat biletul de la 1,30 lei, şi cum fusese ani de zile, până la preţul de acum de 3 lei şi în momentul ăla am avut o discuţie pregătitoare cu ministrul Transporturilor, era Cătălin Drulă atunci şi nu numai că am mărit simultan biletul, dar am şi mers cu un program tarifar care era comun şi pentru transportul de suprafaţă şi pentru metrou şi am stabilit şi nişte abonamente comune şi un bilet comun”, a declarat Nicușor Dan, citat de News.ro.

Primarul a reclamat că, de această dată, Ministerul Transporturilor nu a anunțat Primăria Generală privind scumpirea biletelor la metrou astfel încât să se ia o decizie coordonată

„M-aş fi aşteptat ca cei de la minister să vină către noi să facem în comun lucrul ăsta, acum o să discutăm pentru că e adevărat faţă de iulie 2021 este o inflaţie care se duce şi în preţul motorinei şi în salariile şoferilor. Pe de altă parte este această limitare a pensiilor şi salariilor, deci o să fie un an economic dificil 2025, de asta trebuie cântărite toate lucrurile”, a afirmat primarul.

Întrebat dacă știe de ce Primăria nu a fost notificată de MT, Nicuşor Dan a răspuns: „Nu ştiu, poate că s-au grăbit să prindă 1 ianuarie 2025, poate că ştiau că Consiliul General nu este încă funcţional, adică nu s-a definit formal o majoritate cu viceprimari, nu-mi dau seama”.

Edilul a explicat că din iulie 2021 până în iulie 2024 numărul călătorilor care au cumpărat bilete şi abonamente pentru mijloace de transport în comun în Capitală a crescut cu 40% .

Citește și STB a vândut cu 8% mai multe bilete în primele 6 luni ale anului 2024 față de aceeași perioadă din 2023

„Cred că a contribuit aici şi faptul că am avut aceste abonamente foarte bune, inclusiv cele pe care le avem în parteneriat cu Metrorex, faptul că avem conexiunea cu Google Maps şi poţi să prevezi exact timpul pe care urmează să-l faci şi faptul că am externalizat curăţenia, faptul că ne-am dus în cartiere, adică am optimizat inclusiv în cartiere care nu aveau transportul public sau îl aveau la o distanţă mai mare”, a explicat Nicuşor Dan.

Metrorex propune majorarea tarifelor de călătorie cu metroul, începând de la 1 ianuarie 2025, tariful pentru o călătorie urmând să crească de la 3 lei în prezent la 5 lei, iar abonamentul lunar de la 80 de lei la 100 de lei, conform unui proiect de Ordin publicat marţi pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Conform anexei proiectului, tariful pentru o călătorie va creşte de la 3 la 5 lei, cel pentru două călătorii de la 6 la 10 lei, pentru 10 călătorii de la 25 de lei la 40 de lei. Abonamentul pentru 24 de ore va costa 12 lei (8 lei în prezent), cel pentru 72 de ore – 35 de lei (20 lei în prezent), abonamentul săptămânal 45 de lei (35 lei în prezent), cel lunar – 100 lei (80 în prezent), abonamentul pe 6 luni – 500 lei (400 în prezent) şi cel pe un an 900 lei (700 în prezent).

De asemenea, preţul abonamentului lunar pentru donatori de sânge va creşte de la 40 de lei la 50 de lei şi cel pentru studenţi de la 8 lei la 9 lei. 10 călătorii pentru studenţi vor costa 4 lei (2,5 lei în prezent).